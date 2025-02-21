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Аграрии получают льготные кредиты: с начала года привлечено 3,7 млрд грн

Аграрии получают льготные кредиты: с начала года привлечено 3,7 млрд грн
Иллюстрация: depositphotos

Украинские агропроизводители продолжают получать финансовую поддержку в рамках государственной программы " Доступные кредиты 5-7-9 ". С начала 2025 года 811 аграрных хозяйств привлекли 3,7 млрд грн льготного кредитования.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

Около 90% получателей зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ДАР), что позволяет еще более эффективно использовать финансовые ресурсы для развития отрасли.

Наибольшие объемы финансирования получили предприятия следующих областей:

  • Киевская область – 449,2 млн грн для 74 хозяйств (49 зарегистрированы в ГАР);
  • Черниговская область – 323,4 млн грн для 54 хозяйств (51 в ГАР);
  • Одесская область – 296,2 млн грн для 60 хозяйств (58 в ГАР);
  • Винницкая область – 275,9 млн грн для 69 хозяйств (56 в ГАР);
  • Кировоградская область – 271,3 млн грн для 78 хозяйств (71 в ГАР);
  • Сумская область – 224,1 млн грн для 28 хозяйств (27 в ГАР);
  • Полтавская область – 223,6 млн грн для 43 хозяйств (40 в ГАР);
  • Львовская область — 209,5 млн грн для 64 хозяйств (58 в ГАР).

В целом, с начала года 1411 агропредприятий воспользовались возможностью банковского кредитования, получив более 8 млрд грн. Это позволяет фермерам инвестировать в обновление техники, повышение урожайности и создание новых рабочих мест.

Государство продолжает поддерживать аграрный сектор, обеспечивая доступ к финансовым ресурсам для всех работающих на развитие украинского сельского хозяйства.

Напомним, 12 февраля стартовал прием заявок на бюджетную субсидию для производителей сельскохозяйственной продукции через ГАР. Поддержка направлена на обрабатывающих землю и работающих на продовольственную безопасность страны.

Автор:
Татьяна Гойденко