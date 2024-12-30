Правительство автоматизировало обмен информацией между аграрными реестрами

Правительство автоматизировало обмен информации между Государственным аграрным реестром (ДАР) и Реестром аграрных нот. Соответствующее постановление принято на правительственном заседании 27 декабря, сообщается на сайте Минагрополитики Украины.

Отныне администраторы Государственного аграрного реестра смогут осуществлять электронное информационное взаимодействие не только с государственными электронными реестрами, но и с Реестром аграрных нот.

При этом информация относительно аграрных нот (о выдаче, содержании и изменении реквизитов, прекращении и обременении аграрных нот, а также о начале принудительного выполнения обязательств по аграрным нотам на основании специальной выписки из ГАР) будут вноситься в Государственный аграрный реестр автоматически.

Это постановление принято для реализации нового механизма расчетов в агробизнесе – аграрных нот. Он заработает 1 января 2025, соответствующий закон парламентарии приняли еще в начале текущего года.

Аграрная нота — неэмиссионная ценная бумага, удостоверяющая безусловное обязательство должника, обеспеченное залогом, осуществить поставки сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные средства кредитору в соответствии с условиями, определенными такой ценной бумагой.

Аграрные ноты используются как инструмент привлечения денежных средств в сельское хозяйство и/или для осуществления расчетов по действующим договорам. При этом новый закон не распространяется на отношения, регулируемые Законом "Об аграрных расписках" от 06.11.12 г. № 5479-VI. Традиционные бумажные аграрные расписки продолжат использоваться.

Аграрные ноты будут вноситься в реестр, в котором будет отображаться информация о выдаче, содержании и изменении реквизитов, прекращении и обременении аграрных нот, а также о начале принудительного исполнения обязательств по аграрным нотам на основании специальной выписки из реестра.