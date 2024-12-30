Уряд автоматизував обмін інформацією між аграрними реєстрами

Уряд автоматизував обмін інформації між Державним аграрним реєстром (ДАР) та Реєстром аграрних нот. Відповідна постанова прийнята на урядовому засіданні 27 грудня, повідомляється на сайті Мінагрополітики України.

Відтепер адміністратори Державного аграрного реєстру зможуть здійснювати електронну інформаційну взаємодію не тільки з державними електронними реєстрами, а й з Реєстром аграрних нот.

При цьому інформація щодо аграрних нот (про видачу, зміст і зміну реквізитів, припинення та обтяження аграрних нот, а також про початок примусового виконання зобов’язань за аграрними нотами на підставі спеціальної виписки з ДАР), будуть вноситись до Державного аграрного реєстру автоматично.

Ця постанова прийнята для реалізації нового механізму розрахунків в агробізнесі — аграрних нот. Він запрацює 1 січня 2025 року, відповідний закон парламентарі ухвалили ще на початку поточного року.

Аграрна нота — це неемісійний цінний папір, що посвідчує безумовне зобов’язання боржника, забезпечене заставою, здійснити постачання сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти кредитору відповідно до умов, визначених таким цінним папером.

Аграрні ноти використовуються як інструмент залучення грошових коштів у сільське господарство України та/або для здійснення розрахунків за чинними договорами. При цьому новий закон не поширюється на відносини, що регулюються Законом “Про аграрні розписки” від 06.11.12 р. № 5479-VI. Традиційні паперові аграрні розписки продовжать використовуватись.

Аграрні ноти будуть вноситися до реєстру, у якому відображатиметься інформація про видачу, зміст і зміну реквізитів, припинення та обтяження аграрних нот, а також про початок примусового виконання зобов’язань за аграрними нотами на підставі спеціальної виписки з реєстру.