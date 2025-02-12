Стартовал прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей: кто и сколько может получить

Сегодня, 12 февраля, стартует прием заявок на бюджетную субсидию для производителей сельскохозяйственной продукции через Государственный аграрный реестр (ГАР). Поддержка направлена на обрабатывающих землю и работающих на продовольственную безопасность страны.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

"Это еще один шаг в поддержке украинских фермеров со стороны государства. Ведь сильное сельское хозяйство – залог экономической устойчивости страны", — отметил министр.

4 000 грн на гектар

Сельхозпроизводители смогут получить субсидию в размере 4000 грн на гектар. Финансовая поддержка будет доступна аграриям, имеющим от 1 до 120 га в собственности или пользовании. В 2025 году право на поддержку имеют только те сельхозпроизводители, которые не получали ее в 2024 году. Для получателей 2024 года в Государственном аграрном реестре указанное направление будет неактивным. Для получения субсидии аграриям необходимо зарегистрироваться в ГАР и подать заявку.

Финансовая поддержка предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабмином 16 августа 2022 года.

Напомним, в октябре 2024 года аграрии могли подать через Государственный аграрный реестр заявку на получение специальных бюджетных дотаций за содержание коров, коз и овец.