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Аграрии получили 724,6 млн грн льготных кредитов в 2025 году: какие области в лидерах

Аграрии получили 724,6 млн грн льготных кредитов в 2025 году: какие области в лидерах
В Винницкой области 19 хозяйствам предоставлено 81,7 млн. грн.

С начала 2025 года 244 агрохозяйства Украины получили льготные кредиты на сумму 724,6 млн грн в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9".

Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Лидеры кредитования

Больше всего средств выплатили аграриям таких областей:

  • Винницкая – 81,7 млн грн для 19 хозяйств;
  • Киевская – 69,5 млн. грн. для 25;
  • Одесская – 66,4 млн грн для 12;
  • Харьковская – 65,3 млн. грн. для 13;
  • Кировоградская – 61,5 млн грн для 26;
  • Николаевская – 40,7 млн. грн. для 10;
  • Черниговская – 37,7 млн. грн. для 16;
  • Полтавская – 34,5 млн. грн. для 14.
Фото 2 — Аграрии получили 724,6 млн грн льготных кредитов в 2025 году: какие области в лидерах

Всего с начала 2025 года 431 агрохозяйство получило более 2 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие по разным программам.

"Доступные кредиты 5-7-9"

Программа "Доступные кредиты 5-7-9", запущенная в феврале 2020 года, направлена на поддержку малого и среднего бизнеса с годовой выручкой до 50 млн. грн.

Кредиты можно использовать   на приобретение нового оборудования, модернизацию имеющегося в наличии, строительство, реконструкцию или ремонт помещений для хозяйственной деятельности, а также на пополнение оборотных средств.

Процентные ставки  по программе зависят от годовой выручки предприятия и создания рабочих мест:

  • 5% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн грн, которые создадут по меньшей мере два рабочих места в течение первых трех месяцев;
  • 7% годовых – для бизнесов с выручкой до 25 млн. грн. без обязательства создавать новые рабочие места;
  • 9% годовых – для бизнесов с выручкой до 50 млн. грн.

Об аграриях

Напомним, по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" в 2024 году 8 тыс. 750 аграрных хозяйств   получили около 47 миллиардов гривен кредитов.

В 2024 году в Украине намолочено 71,4 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,2 млн га.

Добавим, для посевной кампании 2025 семена обеспечат 418 производителей, которые заявили о выпуске 500 тыс. тонн семенного материала. Потребность аграриев будет удовлетворена за счет отечественной и зарубежной селекции, а также импортных семян.

Автор:
Ольга Опенько