- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинские аграрии впервые за время войны получили прибыль от всех видов зерновых
2024 стал переломным для аграрного сектора Украины — впервые с начала войны можно говорить о доходности выращивания всех видов зерновых культур. Несмотря на уменьшение общего урожая рынок адаптировался к новым условиям, а стабильная работа экспортной логистики открыла возможности для реализации продукции по благоприятным ценам.
Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.
По предварительным оценкам, в 2024 году украинские аграрии собрали 54,7 млн. тонн зерновых культур, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. Наибольшее сокращение наблюдалось в урожае кукурузы – 25,8 млн. тонн (-19,4%), что связано с неблагоприятными погодными условиями.
Пшеницы собрали 21,8 млн. тонн (-2%), а урожай ячменя вырос до 5,3 млн. тонн (+0,7%).
2024 год стал вызовом для аграриев из-за высоких температур, пересушенной почвы и недостаточной увлажненности. Больше всего пострадала кукуруза – ее урожайность снизилась на 18%. Также неблагоприятные погодные условия повлияли на осеннюю посевную кампанию, в том числе на площади под рапсом, которые сократились из-за отсутствия осадков в ключевые периоды.
К сожалению, хозяйства юга и востока Украины понесли значительные потери, получив чрезвычайно низкую урожайность из-за засушливых условий и военных действий. В таких регионах о доходности говорить не приходится.
Новые условия экспорта
Впервые за время войны украинские аграрии смогли планировать реализацию урожая не только с учетом возможностей экспорта, но и рыночных условий. Благодаря работе зернового коридора, обеспеченного ВСУ, экспорт осуществляется постепенно, что позволяет аграриям получать более высокие цены за свою продукцию. По состоянию на январь 2025 г. было экспортировано:
- 69% ячменя, предназначенного для экспорта,
- 63% пшеницы,
- 48% кукурузы.
Цены на украинском рынке в 2024 году начали приближаться к мировым. В январе 2025 года цена на пшеницу составила около 193 USD/т (+73 USD/т по сравнению с прошлым годом), кукурузу – 177 USD/т (+63 USD/т), ячмень – 166 USD/т (+87 USD/т т).
Ситуация с экспортом в декабре 2024 года
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в декабре 2024 года составил 5,5 млн. тонн, что на 11,1% меньше, чем в ноябре. Это сокращение связано с уменьшением запасов продукции и желанием аграриев подождать еще более выгодных условий для продажи.
Экспорт масличных культур сократился на 28% из-за истощения запасов рапса и низких цен на сою. Также произошло уменьшение экспорта подсолнечного масла из-за роста цен на семена подсолнечника, что сдерживало аграриев от продаж. Подобная ситуация наблюдалась и на рынке зерновых, в частности кукурузы, которая сейчас занимает львиную долю экспорта, но цена на нее имеет положительную динамику, что побуждает аграриев отложить продажу.
Основные импортеры украинского зерна
В 2024 году ТОП-10 основных стран-импортеров украинского зерна обеспечили 73% экспорта. Среди них:
- Испания – 22% общего экспорта,
- Египет – 10%,
- Китай – 9%,
- Турция – 8%,
- Италия – 7%,
- Нидерланды и Индонезия – по 5%,
- Тунис, Вьетнам и Израиль – по 3%.
С учетом изменений в рыночных условиях и погодных факторов, структура посевных площадей в 2025 году претерпевает следующие изменения:
- Сокращение площадей под соей, поскольку цены на эту культуру значительно снизились.
- Уменьшение площадей под рапсом через пересушенный грунт во время осенней посевной.
- Увеличение площадей под кукурузой, экспорт которой активизировался благодаря стабильной работе одесских портов.
Логистика остается важным фактором экспорта. Основные объемы экспорта в 2024 году приходились на морские порты Одессы — 4-5 млн тонн ежемесячно, тогда как через Дунай и западные границы экспортировали всего 300-600 тыс. тонн. тонн. Морской экспорт остается самым оптимальным из-за более низких затрат на логистику.
Добавим, в 2024 году в Украине намолочено 71,4 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,2 млн га.