Украинские аграрии впервые за время войны получили прибыль от всех видов зерновых

2024 стал переломным для аграрного сектора Украины — впервые с начала войны можно говорить о доходности выращивания всех видов зерновых культур. Несмотря на уменьшение общего урожая рынок адаптировался к новым условиям, а стабильная работа экспортной логистики открыла возможности для реализации продукции по благоприятным ценам.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

По предварительным оценкам, в 2024 году украинские аграрии собрали 54,7 млн. тонн зерновых культур, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. Наибольшее сокращение наблюдалось в урожае кукурузы – 25,8 млн. тонн (-19,4%), что связано с неблагоприятными погодными условиями.

Пшеницы собрали 21,8 млн. тонн (-2%), а урожай ячменя вырос до 5,3 млн. тонн (+0,7%).

2024 год стал вызовом для аграриев из-за высоких температур, пересушенной почвы и недостаточной увлажненности. Больше всего пострадала кукуруза – ее урожайность снизилась на 18%. Также неблагоприятные погодные условия повлияли на осеннюю посевную кампанию, в том числе на площади под рапсом, которые сократились из-за отсутствия осадков в ключевые периоды.

К сожалению, хозяйства юга и востока Украины понесли значительные потери, получив чрезвычайно низкую урожайность из-за засушливых условий и военных действий. В таких регионах о доходности говорить не приходится.

Новые условия экспорта

Впервые за время войны украинские аграрии смогли планировать реализацию урожая не только с учетом возможностей экспорта, но и рыночных условий. Благодаря работе зернового коридора, обеспеченного ВСУ, экспорт осуществляется постепенно, что позволяет аграриям получать более высокие цены за свою продукцию. По состоянию на январь 2025 г. было экспортировано:

69% ячменя, предназначенного для экспорта,

63% пшеницы,

48% кукурузы.

Цены на украинском рынке в 2024 году начали приближаться к мировым. В январе 2025 года цена на пшеницу составила около 193 USD/т (+73 USD/т по сравнению с прошлым годом), кукурузу – 177 USD/т (+63 USD/т), ячмень – 166 USD/т (+87 USD/т т).

Ситуация с экспортом в декабре 2024 года

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в декабре 2024 года составил 5,5 млн. тонн, что на 11,1% меньше, чем в ноябре. Это сокращение связано с уменьшением запасов продукции и желанием аграриев подождать еще более выгодных условий для продажи.

Экспорт масличных культур сократился на 28% из-за истощения запасов рапса и низких цен на сою. Также произошло уменьшение экспорта подсолнечного масла из-за роста цен на семена подсолнечника, что сдерживало аграриев от продаж. Подобная ситуация наблюдалась и на рынке зерновых, в частности кукурузы, которая сейчас занимает львиную долю экспорта, но цена на нее имеет положительную динамику, что побуждает аграриев отложить продажу.

Основные импортеры украинского зерна

В 2024 году ТОП-10 основных стран-импортеров украинского зерна обеспечили 73% экспорта. Среди них:

Испания – 22% общего экспорта,

– 22% общего экспорта, Египет – 10%,

– 10%, Китай – 9%,

– 9%, Турция – 8%,

– 8%, Италия – 7%,

– 7%, Нидерланды и Индонезия – по 5%,

и – по 5%, Тунис, Вьетнам и Израиль – по 3%.

С учетом изменений в рыночных условиях и погодных факторов, структура посевных площадей в 2025 году претерпевает следующие изменения:

Сокращение площадей под соей , поскольку цены на эту культуру значительно снизились.

, поскольку цены на эту культуру значительно снизились. Уменьшение площадей под рапсом через пересушенный грунт во время осенней посевной.

через пересушенный грунт во время осенней посевной. Увеличение площадей под кукурузой, экспорт которой активизировался благодаря стабильной работе одесских портов.

Логистика остается важным фактором экспорта. Основные объемы экспорта в 2024 году приходились на морские порты Одессы — 4-5 млн тонн ежемесячно, тогда как через Дунай и западные границы экспортировали всего 300-600 тыс. тонн. тонн. Морской экспорт остается самым оптимальным из-за более низких затрат на логистику.

Добавим, в 2024 году в Украине намолочено 71,4 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,2 млн га.