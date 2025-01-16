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Українські аграрії вперше за час війни отримали прибуток від усіх видів зернових
2024 рік став переломним для аграрного сектору України - вперше з початку війни можна говорити про прибутковість вирощування всіх видів зернових культур. Незважаючи на зменшення загального врожаю, ринок адаптувався до нових умов, а стабільна робота експортної логістики відкрила можливості для реалізації продукції за сприятливими цінами.
Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.
За попередніми оцінками, у 2024 році українські аграрії зібрали 54,7 млн тонн зернових культур, що на 8,5% менше, ніж роком раніше. Найбільше скорочення спостерігалося у врожаї кукурудзи – 25,8 млн тонн (-19,4%), що пов’язано з несприятливими погодними умовами.
Пшениці зібрали 21,8 млн тонн (-2%), а врожай ячменю зріс до 5,3 млн тонн (+0,7%).
2024 рік став викликом для аграріїв через високі температури, пересушений ґрунт і недостатню зволоженість. Найбільше постраждала кукурудза – її врожайність зменшилася на 18%. Також несприятливі погодні умови вплинули на осінню посівну кампанію, зокрема на площі під ріпаком, які скоротилися через відсутність опадів у ключові періоди.
На жаль, господарства півдня та сходу України зазнали значних втрат, отримавши надзвичайно низьку врожайність через посушливі умови та військові дії. У таких регіонах про прибутковість говорити не доводиться.
Нові умови експорту
Вперше за час війни українські аграрії змогли планувати реалізацію врожаю не лише з урахуванням фізичних можливостей експорту, а й ринкових умов. Завдяки роботі зернового коридору, забезпеченого ЗСУ, експорт здійснюється поступово, що дозволяє аграріям отримувати вищі ціни за свою продукцію. Станом на січень 2025 року було експортовано:
- 69% ячменю, призначеного для експорту,
- 63% пшениці,
- 48% кукурудзи.
Ціни на українському ринку у 2024 році почали наближатися до світових. У січні 2025 року ціна на пшеницю становила близько 193 USD/т (+73 USD/т порівняно з минулим роком), кукурудзу – 177 USD/т (+63 USD/т), ячмінь – 166 USD/т (+87 USD/т).
Ситуація з експортом у грудні 2024 року
Обсяг експорту продукції агропромислового комплексу у грудні 2024 року склав 5,5 млн тонн, що на 11,1% менше, ніж у листопаді. Це скорочення пов’язане із зменшенням запасів продукції та бажанням аграріїв зачекати на ще більш вигідні умови для продажу.
Експорт олійних культур скоротився на 28% через вичерпання запасів ріпаку та низькі ціни на сою. Також відбулося зменшення експорту соняшникової олії через зростання цін на насіння соняшника, що стримувало аграріїв від продажу. Подібна ситуація спостерігалася і на ринку зернових, зокрема кукурудзи, яка зараз займає левову частку експорту, але ціна на неї має позитивну динаміку, що спонукає аграріїв відкласти продаж.
Основні імпортери українського зерна
У 2024 році ТОП-10 основних країн-імпортерів українського зерна забезпечили 73% експорту. Серед них:
- Іспанія – 22% загального експорту,
- Єгипет – 10%,
- Китай – 9%,
- Туреччина – 8%,
- Італія – 7%,
- Нідерланди та Індонезія – по 5%,
- Туніс, В’єтнам та Ізраїль – по 3%.
З урахуванням змін у ринкових умовах і погодних факторів, структура посівних площ у 2025 році зазнає таких змін:
- Скорочення площ під соєю, оскільки ціни на цю культуру значно знизилися.
- Зменшення площ під ріпаком через пересушений ґрунт під час осінньої посівної.
- Збільшення площ під кукурудзою, експорт якої активізувався завдяки стабільній роботі одеських портів.
Логістика залишається важливим чинником для експорту. Основні обсяги експорту у 2024 році припадали на морські порти Одеси – 4–5 млн тонн щомісяця, тоді як через Дунай і західні кордони експортували лише 300–600 тис. тонн. Морський експорт залишається найоптимальнішим через нижчі витрати на логістику.
Додамо, у 2024 році в Україні намолочено 71,4 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,2 млн га.