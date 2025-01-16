Українські аграрії вперше за час війни отримали прибуток від усіх видів зернових

2024 рік став переломним для аграрного сектору України - вперше з початку війни можна говорити про прибутковість вирощування всіх видів зернових культур. Незважаючи на зменшення загального врожаю, ринок адаптувався до нових умов, а стабільна робота експортної логістики відкрила можливості для реалізації продукції за сприятливими цінами.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

За попередніми оцінками, у 2024 році українські аграрії зібрали 54,7 млн тонн зернових культур, що на 8,5% менше, ніж роком раніше. Найбільше скорочення спостерігалося у врожаї кукурудзи – 25,8 млн тонн (-19,4%), що пов’язано з несприятливими погодними умовами.

Пшениці зібрали 21,8 млн тонн (-2%), а врожай ячменю зріс до 5,3 млн тонн (+0,7%).

2024 рік став викликом для аграріїв через високі температури, пересушений ґрунт і недостатню зволоженість. Найбільше постраждала кукурудза – її врожайність зменшилася на 18%. Також несприятливі погодні умови вплинули на осінню посівну кампанію, зокрема на площі під ріпаком, які скоротилися через відсутність опадів у ключові періоди.

На жаль, господарства півдня та сходу України зазнали значних втрат, отримавши надзвичайно низьку врожайність через посушливі умови та військові дії. У таких регіонах про прибутковість говорити не доводиться.

Нові умови експорту

Вперше за час війни українські аграрії змогли планувати реалізацію врожаю не лише з урахуванням фізичних можливостей експорту, а й ринкових умов. Завдяки роботі зернового коридору, забезпеченого ЗСУ, експорт здійснюється поступово, що дозволяє аграріям отримувати вищі ціни за свою продукцію. Станом на січень 2025 року було експортовано:

69% ячменю, призначеного для експорту,

63% пшениці,

48% кукурудзи.

Ціни на українському ринку у 2024 році почали наближатися до світових. У січні 2025 року ціна на пшеницю становила близько 193 USD/т (+73 USD/т порівняно з минулим роком), кукурудзу – 177 USD/т (+63 USD/т), ячмінь – 166 USD/т (+87 USD/т).

Ситуація з експортом у грудні 2024 року

Обсяг експорту продукції агропромислового комплексу у грудні 2024 року склав 5,5 млн тонн, що на 11,1% менше, ніж у листопаді. Це скорочення пов’язане із зменшенням запасів продукції та бажанням аграріїв зачекати на ще більш вигідні умови для продажу.

Експорт олійних культур скоротився на 28% через вичерпання запасів ріпаку та низькі ціни на сою. Також відбулося зменшення експорту соняшникової олії через зростання цін на насіння соняшника, що стримувало аграріїв від продажу. Подібна ситуація спостерігалася і на ринку зернових, зокрема кукурудзи, яка зараз займає левову частку експорту, але ціна на неї має позитивну динаміку, що спонукає аграріїв відкласти продаж.

Основні імпортери українського зерна

У 2024 році ТОП-10 основних країн-імпортерів українського зерна забезпечили 73% експорту. Серед них:

Іспанія – 22% загального експорту,

– 22% загального експорту, Єгипет – 10%,

– 10%, Китай – 9%,

– 9%, Туреччина – 8%,

– 8%, Італія – 7%,

– 7%, Нідерланди та Індонезія – по 5%,

та – по 5%, Туніс, В’єтнам та Ізраїль – по 3%.

З урахуванням змін у ринкових умовах і погодних факторів, структура посівних площ у 2025 році зазнає таких змін:

Скорочення площ під соєю , оскільки ціни на цю культуру значно знизилися.

, оскільки ціни на цю культуру значно знизилися. Зменшення площ під ріпаком через пересушений ґрунт під час осінньої посівної.

через пересушений ґрунт під час осінньої посівної. Збільшення площ під кукурудзою, експорт якої активізувався завдяки стабільній роботі одеських портів.

Логістика залишається важливим чинником для експорту. Основні обсяги експорту у 2024 році припадали на морські порти Одеси – 4–5 млн тонн щомісяця, тоді як через Дунай і західні кордони експортували лише 300–600 тис. тонн. Морський експорт залишається найоптимальнішим через нижчі витрати на логістику.

Додамо, у 2024 році в Україні намолочено 71,4 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,2 млн га.