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Аграрії отримали 25 тисяч гектарів розмінованих земель у листопаді
Українські аграрії з початку 2024 року отримали у використання понад 255 тисяч гектарів обстежених та очищених саперами сільськогосподарських земель, із них у листопаді - майже 25 тисяч гектарів.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
"В листопаді наші сапери перетнули межу в 300 тисяч гектарів обстежених з початку року сільгоспземель. Понад 280 тисяч гектарів вже передали у використання аграріям. Надзвичайну роботу сапери зробили на звільнених українськими захисниками землях Херсонщини. З початку року вони обстежили в області понад 250 тисяч гектарів з яких майже 245 тисяч аграрії вже можуть використовувати", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Де найбільше розмінували земель
За даними Мінекономіки, найбільше земель обстежено:
- Херсонська область: 20,7 тис. га в листопаді, 251,1 тис. га — з початку року;
- Миколаївська область: 4,4 тис. га в листопаді, 20,9 тис. га — з початку року;
- Харківська область: 1 тис. га в листопаді, 22,5 тис. га — з початку року.
Зауважимо, потенційно замінована територія України на сьогодні становить близько 139 тис. кв. км. У розмінуванні працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів та більше 150 одиниць техніки.
Для пришвидшення та здешевлення очищення територій уряд запустив ринок послуг з гуманітарного розмінування. Вже оголошено 24 тендери в системі Prozorro та відбулися перші успішні закупівлі. За підсумками торгів вартість розмінування зменшилась на 18%.
Нещодавно Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір на розмінування сільгоспземель: переможцем тендеру стали "Українські сервіси розмінування", що очищуватимуть ділянку в 86 га в Шевченківській громаді Миколаївської області.
Держава при цьому може компенсувати аграріям повну вартість розміновування земель: максимальну частку компенсації у серпні було піднято з 80% до 100%, причому перед цим "Нібулон" виступав із заявою, що фермери насправді не можуть оплатити навіть 20% вартості за держпрограмою розмінування, оскільки не мають на це достатніх грошей.