Аграрии получили 25 тысяч гектаров разминированных земель в ноябре

Украинские аграрии с начала 2024 года получили в использовании более 255 тысяч гектаров обследованных и очищенных саперами сельскохозяйственных земель, из них в ноябре – около 25 тысяч гектаров.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"В ноябре наши саперы пересекли границу в 300 тысяч гектаров обследованных с начала года сельхозземель. Более 280 тысяч гектаров уже передали в использование аграриям. Чрезвычайную работу саперы сделали на освобожденных украинскими защитниками землях Херсонщины. С начала года они обследовали в области более 2 которых почти 245 тысяч аграрии уже могут использовать", — отметила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Где больше всего разминировали земель

По данным Минэкономики, больше всего земель обследовано:

Херсонская область: 20,7 тыс. га в ноябре, 251,1 тыс. га — с начала года;

Николаевская область: 4,4 тыс. га в ноябре, 20,9 тыс. га — с начала года;

Харьковская область: 1 тыс. га в ноябре, 22,5 тыс. га – с начала года.

Заметим, потенциально заминированная территория Украины на сегодняшний день составляет около 139 тыс. кв.

Для ускорения и удешевления очистки территорий правительство запустило рынок услуг по гуманитарному разминированию. Уже объявлено 24 тендера в системе Prozorro и состоялись первые успешные закупки. По итогам торгов стоимость разминирования снизилась на 18%.

Недавно Центр гуманитарного разминирования подписал первый договор на разминирование сельхозземель: победителем тендера стали "Украинские сервисы разминирования", которые будут очищать участок в 86 га в Шевченковской общине Николаевской области.

Государство при этом может компенсировать аграриям полную стоимость разминирования земель: максимальную долю компенсации в августе было поднято с 80% до 100%, причем перед этим "Нибулон" выступал с заявлением, что фермеры на самом деле не могут оплатить даже 20% стоимости по госпрограмме разминирования, поскольку у них нет достаточных денег.