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Площадь потенциально заминированных территорий Украины составляет около 140 тыс. кв. км – Шмыгаль

Что известно о Национальной стратегии противоминной деятельности
Удалось восстановить в эксплуатацию почти 35,5 тыс. кв. км украинской территории. Фото: телеграмм-канал Дениса Шмыгаля

Потенциально заминированная территория Украины на сегодняшний день составляет около 139 тыс. кв. км. В разминировании работают около 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов и более 150 единиц техники. Об этом на форуме Demine Ukraine рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Благодаря поддержке партнеров и использованию внутренних ресурсов удалось восстановить в эксплуатацию около 35,5 тыс. кв. км украинской территории.

Это подчеркивает важность комплексного подхода к гуманитарному разминированию, резюмировал глава правительства.

Что известно о Национальной стратегии противоминной деятельности

·          Первое направление – это обследование потенциально загрязненных земель. Осуществляются обследования для выявления территорий, находящихся вне зоны риска, чтобы оперативно вернуть их аграриям для дальнейшей обработки.

·         Второе направление – это очищение земли от мин и снарядов в зонах, где обнаружили загрязнение.

·          Третье направление – это привлечение международной донорской помощи. В настоящее время к коалиции гуманитарного разминирования присоединились около 50 стран-партнеров. Общий объем взносов превысил 1 миллиард долларов.

·     Четвертое направление – наращивание количества разминочной техники.

·   Пятое направление   - увеличение количества сертифицированных операторов по противоминной деятельности, включая частных, явилось значительным достижением. Через год их количество удвоилось.

Delo.ua сообщало, что в ноябре площадь территории Украины, потенциально загрязненная взрывоопасными предметами, сократилась на 25,3% со 174 до примерно 130 тыс. кв.км с апреля 2024 года.

Автор:
Ольга Опенько