Площадь потенциально заминированных территорий Украины сократилась на 25,3%

Площадь территории Украины, потенциально загрязненная взрывоопасными предметами, сократилась на 25,3% со 174 до примерно 130 тыс. кв.км с апреля 2024 года, сообщил глава операционного департамента HALO Trust Ukraine в интервью Delo.ua.

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"Благодаря проведению нетехнического обследования территории операторами разминирования удалось сократить показатель заминированной территории со 174 тыс. кв. км до 130 тыс. кв. км", — рассказал представитель HALO Ukraine.

По словам главы операционного департамента, HALO Ukraine проводит нетехническое обследование в каждой из семи областях, где работает организация. HALO Ukraine обследовали 1,6 тыс. населенных пунктов, из которых по тенденции 47% имеют загрязнение взрывчаткой.

"За нашей информацией 53% территорий населенных пунктов, которых мы обследовали безопасны, а вот на 47% — нужно проводить разминирование. Это не обязательно участки размером в несколько гектаров. Это просто тенденция по населенным пунктам, территории вокруг которых потенциально загрязнена, там где наша организация работает", — рассказал глава операционного департамента .

Карта потенциально загрязненных территорий Украины. Инфографика: Delo.ua/Алексей Левченко

Он также добавил, что в 2022 году HALO Ukraine разминировала почти 0,7 кв. км территории, совпадающей с размерами 70 футбольных полей. В 2023 году организация разминировала 2,5 кв. км. — 250 футбольных полей. В то же время в 2024 году, который еще не закончился, HALO разминировали 2,8 кв. км территории, равной 280 футбольным полям.

"С начала полномасштабного вторжения до настоящего времени количество разминированной территории, которая уже была передана непосредственно бенефициарам, землехозяйствам, 6,2 кв. км. Это около 620 футбольных полей", — отметил глава операционного департамента HALO Trust Ukraine

HALO Trust крупнейшая международная некоммерческая организация, которая обезвреживает мины и взрывоопасные боеприпасы в 30 странах и территориях мира на протяжении 35 лет.

В настоящее время HALO Trust Ukraine ведет работу в Киевской, Черновской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Донецкой и Николаевской областях.

Организация работает в Украине в сферах поиска взрывоопасных материалов, разминирования и информирования населения о рисках, связанных с взрывоопасными предметами. Организация занимается очищением территорий от взрывчатки с последующей передачей земель общинам.