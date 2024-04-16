В Украине создали Корпус деминеров: чем будет заниматься

В Украине появился Корпус деминеров численностью около 5 тысяч человек, которые будут выполнять задачи в областях с наиболее сложной ситуацией, связанной с загрязнением взрывоопасными предметами.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны полковник Руслан Берегуля, передает Укринформ.

Он отметил, что в состав Корпуса деминеров входит около тысячи групп разминирования численностью около 5 тысяч человек.

"На сегодняшний день группы разминирования Корпуса деминеров сформированы и уже частично вовлечены в выполнение задач в областях с наиболее сложной ситуацией, связанной с загрязнением взрывоопасными предметами", - сообщил Берегуля.

По его словам, подразделения уже работают в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Начальник управления проинформировал, что группы разминирования Корпуса деминеров выполняют такие задачи, как обследование территорий на наличие рисков взрывоопасных предметов, очистка местности в рамках оперативного реагирования, проведение полного комплекса мероприятий гуманитарного разминирования.

В настоящее время продолжается доукомплектование групп техникой, оборудованием, продолжается подготовка специалистов в учебных центрах.

Разминирование украинских земель

В настоящее время четверть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами, поэтому в стране планируется создание национального реестра заминированных территорий. Наиболее плотно заминированы деоккупированные территории, поэтому стабилизационные мероприятия там начинаются именно с разминирования, а сам процесс делится на три этапа: боевой, оперативный и гуманитарный.

В этом году в Украине начала работу неправительственная Национальная ассоциация по гуманитарному разминированию , целью которой является скорейшая и профессиональная очистка территории Украины от взрывоопасных предметов.

При этом Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По словам начальника Главного управления противоминной деятельности Минобороны Берегули, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину от взрывоопасных предметов пострадали 950 человек. Из них 289 погибли и 661 получили ранения или увечья. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

В течение 2023 года аграриям удалось вернуть для использования более 200 тысяч гектаров сельхозназначенных земель, запланированных для первоочередного обследования и разминирования.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, правобережная часть Херсонской области, освобожденная Вооруженными Силами Украины осенью 2022 года, планируется быть полностью разминированной до конца 2025 года.

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