Украина и Словакия договорились о совместном производстве инженерной техники для разминирования

11 апреля в словацком городе Михаловце во время встречи премьер-министров Украины и Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия готова помогать Украине с разминированием территорий.

Об этом пишет Правительственный портал.

Словакия согласна совместно с Украиной производить инженерную технику для разминирования, а также заявила о готовности предоставить уже готовые машины для выявления и обезвреживания мин.

"Словакия твердо выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, осуждает российскую агрессию и солидарна с нашими евроинтеграционными стремлениями. Говорили об участии Словакии в имплементации Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, в частности пункта о радиационной и ядерной безопасности, разминирование", - сообщил премьер-министр Украины.

Также стороны обсудили ряд важных вопросов, таких как энергетика, экономическое сотрудничество, гуманитарная поддержка Украины. К примеру, Словакия получит доступ к украинскому морскому нефтяному терминалу и газохранилищам.

Премьеры согласовали создание совместной рабочей группы с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных электростанций, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению энергетической независимости Европы.

В результате переговоров Украина и Словакия подписали ряд соглашений, среди которых дорожная карта совместных действий и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ядерной энергетики.

Украина и Словакия подписали соглашение о сотрудничестве в области РХБЯ безопасности

Как сообщили в Госпогранслужбе, сегодня между главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко и министром внутренних дел Матушем Шутайем Эштоком было подписано соглашение о сотрудничестве в области обращения с химическими, биологическими, радиоактивными и ядерными материалами.

"Реализация соглашения повысит эффективность и действенность пропускных способностей на общем участке границы. Совместными усилиями пограничных ведомств сможем эффектно противодействовать незаконному обращению с химическими, биологическими, радиоактивными и ядерными материалами на украинско-словацкой границе", - подчеркнул Дейнеко.

Помощь с разминированием

Известно, что власти Словакии не будут помогать Украине в военном плане, но профинансируют изготовление для украинской стороны двух средств разминирования Bozen IV. Есть также предложение помогать в сфере разминирования, поскольку в этом вопросе у словацкой армии большой опыт и может его передать.

В целом международные партнеры Украины выделили на проекты в гуманитарном разминировании на 2022-2027 годы более 700 миллионов долларов в эквиваленте. Среди ключевых доноров – США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие.

Также Словакия будет посылать украинцам гуманитарную помощь.