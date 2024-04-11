Україна та Словаччина домовились про спільне виробництво інженерної техніки для розмінування

11 квітня у словацькому місті Міхаловце під час зустрічі прем’єр-міністрів України та Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина готова допомагати Україні з розмінуванням територій.

Про це пише Урядовий портал.

Словаччина згодна спільно з Україною виробляти інженерну техніку для розмінування, а також заявила про готовність надати вже готові машин для виявлення та знешкодження мін.

"Словаччина твердо виступає за територіальну цілісність та суверенітет України, засуджує російську агресію та солідарна з нашими євроінтеграційними прагненнями. Говорили про участь Словаччини в імплементації Формули миру президента України Володимира Зеленського, зокрема пункту про радіаційну та ядерну безпеку, а також про екологічну безпеку в контексті гуманітарного розмінування", — повідомив прем’єр-міністр України.

Також сторони обговорили низку важливих питань, таких як енергетика, економічна співпраця, гуманітарна підтримка України. До прикладу, Словаччина отримає доступ до українського морського нафтового терміналу та газосховищ.

Прем'єри узгодили створення спільної робочої групи з метою диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних електростанцій, що в свою чергу сприятиме зміцненню енергетичної незалежності Європи.

В результаті переговорів, Україна та Словаччина підписали низку угод, серед яких дорожня карта спільних дій та меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі ядерної енергетики.

Україна та Словаччина підписали угоду про співробітництво в галузі РХБЯ безпеки

Як повідомили у Держприкордонслужбі, сьогодні між головою Держприкордонслужби Сергієм Дейнеко та міністром внутрішніх справ Матушем Шутайем Ештоком було підписано угоду про співробітництво в галузі поводження з хімічними, біологічними, радіоактивними та ядерними матеріалами.

"Реалізація угоди підвищить ефективність і дієвість пропускних спроможностей на спільній ділянці кордону. Спільними зусиллями прикордонних відомств зможемо ефектно протидіяти незаконному поводженню з хімічними, біологічними, радіоактивними та ядерними матеріалами на українсько-словацькому кордоні", – наголосив Дейнеко.

Допомога з розмінуванням

Відомо, що влада Словаччини не буде допомагати Україні у військовому плані, але профінансує виготовлення для української сторони двох засобів розмінування Bozenа IV. Є також пропозиція допомагати у сфері розмінування, оскільки в цьому питанні словацька армія має великий досвід і може його передати.

Загалом, міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів в еквіваленті. Серед ключових донорів - США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

Також Словаччина надсилатиме українцям гуманітарну допомогу.