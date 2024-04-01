Запуск пасажирських поїздів до Словаччини призвів до проблем з вантажними перевезеннями

Після запуску трьох нових пасажирських рейсів до Словаччини з'явилися проблеми з перевезенням вантажів через пункт пропуску “Чоп - Чієрна над Тісоу” через те, що за годину до та годину після прибуття пасажирського поїзда на станції не виконують жодні операції з вантажними потягами.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це розповіли представники АТ "Укрзалізниця" та словацьких перевізників, пише Rail.insider.

Генеральний представник ZSSK Cargo в Україні, Йозеф Вірба, повідомив про затримки в обробці вантажів на кордоні у обидва боки. Зокрема, станом на 28 березня фіксувалося накопичення вагонів колії 1435 мм по станції Чієрна над Тісоу.

Вірба пояснив, що ускладнення пов'язані з тим, що за годину до і після кожного пасажирського поїзда на станції призупиняються всі операції з вантажними поїздами. Причина в тому, що на цій станції знаходиться лише один шлях. Відповідно, будь-яка зупинка будь-якого поїзда блокує рух в обидві сторони.

Він закликає залізничників обговорити стратегію вирішення цієї проблеми, оскільки в гіршому випадку Словаччини може ввести обмеження на перехід Чоп - Чієрна над Тісоу, чого вони хотіли б уникнути.

Валерій Ткачов, заступник директора комерційного департаменту "Укрзалізниці", підтримав цю ідею, нагадавши про подібний досвід на українсько-польському кордоні, де згодом було знайдено рішення.

Зазначимо при цьому, що середньодобовий обсяг передачі руди до Словаччини через прикордонні переходи, як повідомляло те ж видання, у березні скоротився на 53 вагона.

Переважно це сталося через зменшення кількості транспортування рудних вантажів. Зокрема, на ділянці Ужгород - Матевці добовий обсяг транспортування зменшився на 30,9 вагонів. На переході Чоп - Чієрна над Тісоу спостерігається зниження на 22,2 вагони в день порівняно з попереднім місяцем. Також зазначено зменшення в обсягах перевезення зернових: на 3,4 та 8,4 вагони на добу відповідно.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року "Укрзалізниця" спростили процедуру придбання квитків на потяг до Словаччини з Запоріжжя, Дніпра та Львова. Тепер пасажири можуть придбати два квитки (до та після пересадки у Мукачево) одним кліком, використовуючи мобільний застосунок УЗ.

Окрім цього, "Укрзалізниця" почала продавати квитки на поїзди сполученням Мукачево - Кошице через свій мобільний застосунок та сайт booking.uz.gov.ua. Оскільки поїзд обслуговується саме словацькою залізницею і використовує лише колії європейської ширини, які на території України на цьому напрямку доходять до Мукачева. Таким чином, наразі це єдиний маршрут іноземного формування, квитки на який можна купити через інтернет-ресурси УЗ.