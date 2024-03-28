Україну та Словаччину з’єднає новий міжнародний залізничний маршрут

Україна та Словаччина планують запустити новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошице у 2024 році.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що Уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ – Кошице.

Як повідомила державна секретарка Міністерства транспорту Словацької Республіки Деніса Жілакова, маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошице.

З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце.

До запуску маршруту триватиме організаційно-підготовча робота, а саме:

обладнання приміщення для прикордонного та митного контролю;

зміна платформи на станції Ганіська поблизу Кошице;

підготовка автобусного сполучення з Ганіски до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице;

укладання договорів на транспортні послуги зі Словацькою залізницею;

робота над пошуком джерел фінансування проєкту.

Новий міжнародний рейс з Чехією

Нагадаємо, з 28 березня почав курсувати новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує зручним нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп. Квитки на цей потяг можна придбати на сайті чеського перевізника RegioJet.

Вартість квитків до/з Праги залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце.

Час поїздки між Прагою і Чопом складатиме близько 13 годин, відправлення з Праги щодня о 21:52, прибуття до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа щодня о 17:35, прибуття до Праги о 05:57.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.