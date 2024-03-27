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Транспорт
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"Укрзалізниця" виділить понад 2,7 млрд грн на розвиток пасажирського сектору в 2024 році

"Укрзалізниця" виділить понад 2,7 млрд грн на розвиток пасажирського сектору в 2024 році
Оновлені вагони. Фото: пресслужба УЗ

АТ "Укрзалізниця" затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу.

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Про це розповів член правління, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський, повідомила пресслужба УЗ.

За його словами, з цієї суми планується витратити 695 мільйонів гривень на матеріали, 1,05 мільярда гривень - на запчастини, 417 мільйонів - на обладнання, 542 мільйони - на паливо та 34 мільйони - на оливи та мастила.

"На 2024 рік це вже затверджена сума, але ми працюємо над затвердженням значної додаткової програми капітальних інвестицій, тому загальна сума закупівель зростатиме", - наголосив Перцовський.

Він зазначив, що інвестиції спрямовуватимуться на конкретні довгострокові програми, серед яких - модернізація пасажирських вагонів, перехід на нові стандарти екіпірування, покращення умов праці.

Згідно з повідомленням, новими проектами 2024 року стануть ініціативи з оновлення рухомого складу, капітальний ремонт критичного обладнання, оновлення пральних комплексів тощо.

Нагадаємо, у жовтні 2023 "Укрзалізниця" успішно завершила тендер та підписала договір з Крюківським вагонобудівним заводом на виготовлення 44 нових вагонів впродовж двох років. Вартість нових вагонів становить 1,95 млрд грн, а фінансування надійде з державного бюджету. Ще раніше "Укрзалізниця" в тестовому режимі запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю, які спеціально облаштовані для пасажирів на кріслах колісних.

Автор:
Тетяна Гойденко