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Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" представила модернізовані плацкартні вагони (ФОТО)

Вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення
Вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення. Фото: пресслужба УЗ

АТ “Укрзалізниця” оновила найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додала свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці. 

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що у результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях "Укрзалізниці" ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.

Фото 2 — "Укрзалізниця" представила модернізовані плацкартні вагони (ФОТО)
Фото 3 — "Укрзалізниця" представила модернізовані плацкартні вагони (ФОТО)
Фото 4 — "Укрзалізниця" представила модернізовані плацкартні вагони (ФОТО)
Фото 5 — "Укрзалізниця" представила модернізовані плацкартні вагони (ФОТО)

"У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення", - підкреслили в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" домовилася з "OLX Україна" про блокування всіх оголошень про продаж квитків на її поїзди. Це зроблено в рамках системної боротьби з квитковими шахраями.

Також "Укрзалізниця" за останній місяць заблокувала в своїх системах понад 600 акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків.

Автор:
Світлана Манько