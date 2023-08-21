"Укрзалізниця" представила модернізовані плацкартні вагони (ФОТО)

АТ “Укрзалізниця” оновила найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додала свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що у результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях "Укрзалізниці" ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.

"У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення", - підкреслили в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" домовилася з "OLX Україна" про блокування всіх оголошень про продаж квитків на її поїзди. Це зроблено в рамках системної боротьби з квитковими шахраями.

Також "Укрзалізниця" за останній місяць заблокувала в своїх системах понад 600 акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків.