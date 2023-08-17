В "Укрзалізниці" озвучили масштаби блокування акаунтів перекупників квитків

"Укрзалізниця" за останній місяць заблокувала в своїх системах понад 600 акаунтів, які використовували спекулянти для масового викупу квитків. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

"Цього разу демонструємо, як відбуваються перевірки пасажирів при посадці в поїзди та як (раптово, абсолютно несподівано) зникли квитки у перекупів на рейси польського напрямку", - зазначили також в УЗ, опублікувавши відповідне відео.

Там повідомляють, що за два тижні ретельного контролю посадки до рейсів не було допущено близько двох десятків пасажирів з квитками на імена, які не співпадали з документами, що посвідчують особу.

Це, як правило, імена спекулянтів, під якими ті завчасно викуповують квитки, а потім перепродають їх зі зміненим у фоторедакторі ім'ям (яке все одно проявиться у провідника при скануванні) або навіть без таких змін.

Як "Укрзалізниця" бореться з перекупниками

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" раніше повідомила, що ввела практику блокування у своїх системах акаунтів, що використовуються для масової купівлі квитків для перепродажу, та пояснила принципи, за якими це робить.

У січні ж УЗ унеможливила перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси, перевівши купівлю виключно в онлайн-канали. Крім того, було введено правило повторного виставлення на продаж місць, які було повернуто пасажирами, лише за день до здійснення відповідного рейсу, а не відразу ж після його повернення.

У липні ж компанія перевела в онлайн-канали продаж квитків на поїзди до польських Перемишля та Хелма. При цьому квитки на найбільш ажіотажний поїзд №67/68 Київ - Варшава можна купити лише через мобільний застосунок УЗ.

Нещодавно ж "Укрзалізниця" домовилася з платформою інтернет-оголошень OLX про блокування всіх оголошень про продаж квитків на її поїзди. В OLX також кажуть, що розробили алгоритм, який не дозволятиме публікувати такі оголошення в майбутньому.