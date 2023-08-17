В "Укрзализныце" озвучили масштабы блокировки аккаунтов перекупщиков билетов

"Укрзализныця" за последний месяц заблокировала в своих системах более 600 аккаунтов, которые использовали спекулянты для массового выкупа билетов. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"В этот раз демонстрируем, как проходят проверки пассажиров при посадке в поезда и как (внезапно, совершенно неожиданно) исчезли билеты у перекупов на рейсы польского направления", - отметили также в УЗ, опубликовав соответствующее видео.

Там сообщают, что за две недели тщательного контроля посадки в рейсы не было допущено около двух десятков пассажиров с билетами на имена, которые не совпадали с документами, удостоверяющими личность.

Это, как правило, имена спекулянтов, под которыми те заранее выкупают билеты, а затем перепродают их с измененным в фоторедакторе именем (которое все равно проявится у проводника при сканировании) или даже без таких изменений.

Как "Укрзализныця" борется с перекупщиками

Напомним, что "Укрзализныця" ранее сообщила, что ввела практику блокировки в своих системах аккаунтов, используемых для массовой покупки билетов на перепродажу, и объяснила принципы, по которым это делает.

В январе же УЗ сделала невозможной перепродажу билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы, переведя покупку исключительно в онлайн-каналы. Кроме того, было введено правило повторного выставления на продажу мест, возвращенных пассажирами, лишь за день до совершения соответствующего рейса, а не сразу же после его возврата.

В июле компания перевела в онлайн-каналы продажу билетов на поезда в польские Пшемысль и Хелм. При этом билеты на самый ажиотажный поезд №67/68 Киев – Варшава можно купить лишь через мобильное приложение УЗ.

Недавно же "Укрзализныця" договорилась с платформой интернет-объявлений OLX о блокировании всех объявлений о продаже билетов на ее поезда. В OLX также говорят, что разработали алгоритм, который не позволит публиковать такие объявления в будущем.