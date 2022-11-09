"Укрзализныця" полностью перевела продажу билетов Киев — Варшава онлайн: каковы причины и ограничения

"Укрзализныця" с 10 ноября полностью переводит в онлайн-режим продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 Киев — Варшава с целью помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.

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Как констатируют в госкомпании, хотя на этот поезд и было увеличено предложение мест в 2,5 раза, все равно наблюдается дефицит билетов, поскольку количество вагонов габарита RIC, которые могут с перестановкой колесных пар направляться в польскую столицу, ограничено.

Вместе с тем, как указывают в УЗ, участились случаи, когда пассажиры становятся жертвами мошенников-спекулянтов, которые перепродают билеты "с рук" или на своих страницах в социальных сетях .

"Кроме того, выявлены случаи поддельных проездных документов. Чтобы этого избежать и обеспечить максимальную прозрачность, УЗ с 10 ноября вводит ряд мер по упорядочиванию продажи билетов на "варшавский" поезд", - объясняет перевозчик.

Таким образом, кассиры в старом "ручном" формате эти билеты больше продавать не будут, потому не стоит больше стоять в очередях и "охотиться" на билеты, подчеркивают в "Укрзализныце". Там также добавляют, что "в прозрачном онлайн-канале у железной дороги будет возможность отслеживать и блокировать спекулянтов".

Для групповых же заказов создан специальный онлайн-канал заказов, а официальные делегации, запросы от дипломатических и государственных учреждений будут обслуживаться исключительно в соответствующей специализированной кассе (количество таких бронирований дополнительно ограничивается, чтобы высвободить максимум билетов для пассажиров в доступном для всех онлайн-канале).

Более того, количество билетов, которые можно приобрести на поезд Киев – Варшава – Киев онлайн в одни руки, будет ограничено четырьмя билетами на один заказ. Бот-аккаунты пользователей, автоматически бронирующих серии билетов одновременно, будут блокироваться IT-системой УЗ автоматически и необратимо.

Как отмечается в сообщении, продажа билетов онлайн на направления Киев - Варшава и Варшава - Киев будет открываться в 8:00 за 20 суток до даты рейса, чтобы предоставить всем пассажирам равные условия.

Возврат билетов варшавского направления, приобретенных онлайн, будет возможен только в претенциозном порядке в кассах вокзала. Это позволит прекратить массовый выкуп билетов онлайн через запрограммированные "боты" с обменом их затем на соответствующие именные билеты для найденных мошенниками пассажиров. Теперь при возвращении через кассу билеты будут возвращаться в общий билетный пул, доступных для всех в онлайн-канале.

Билеты на менее ажиотажные направления (например, Киев — Хелм, откуда налажена удобная пересадка на Варшаву) можно будет возвращать в обычном формате, в том числе онлайн, поэтому пассажирам, не уверенным в своих планах, советуют выбирать для поездки именно эту опцию.