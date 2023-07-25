"Укрзализныця" перевела в онлайн продажу билетов на поезда в еще два города Польши

"Укрзализныця" в рамках борьбы с перекупщиками с 26 июля расширяет список направлений, билеты на которые будут доступны исключительно онлайн. Как говорится в сообщении перевозчика, в такие рейсы добавлены поезда в/из наиболее популярных международных хабов - Пшемысля (Перемышля) и Хелма.

Билеты на эти направления будут доступны исключительно через электронные каналы продаж: собственное мобильное приложение УЗ, официальный чат-бот и веб-сайт.

"В то же время для противодействия злоупотреблениям компания пересматривает процедуру возвращения: билеты на рейсы дальнего сообщения польского направления будут возвращаться исключительно претенциозным порядком через кассы. Таким образом, национальный перевозчик будет обеспечивать максимальную прозрачность, не допуская возможных злоупотреблений с покупкой, возвратом и перепродажей билетов", - говорится в сообщении.

Так, с 26 июля продажа билета будет происходить через онлайн-сервисы УЗ, а возвращение в претенциозном порядке через кассы для поездов №23/24 и №19/20 Киев-Хелм, №93/94 Харьков - Хелм, №36/35 Одесса – Пшемысль и №32/31 Запорожье – Пшемысль.

Билеты на самый ажиотажный поезд №67/68 Киев - Варшава можно купить только через мобильное приложение "Укрзализныци". Вернуть их теперь также можно будет только через кассы в претенциозном порядке.

В то же время онлайн-возврат билетов сохранен пока для поездов "Интерсити+" №705/706 и №715/716 Киев - Пшемысль, а также №351К/351Л Киев - Кишинев (хотя купить их можно будет тоже только онлайн, но через любой официальный канал).

Напомним при этом, что во вторник в сети возник скандал из-за возвращения билетов на поезд №705/706: оказалось, что в соответствующем документе информация для пассажиров до сих пор выкладывается на русском и английском языках без перевода на украинский. На это отреагировал и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

В свою очередь, билеты на поезда №749/149 Киев - Вена, №140/149 Чоп - Вена, №961/962 и №963/964 Мукачево - Кошице, №31 и №33/34 Мукачево - Будапешт пока будут реализовываться и возвращаться только через кассы. Впрочем, в УЗ говорят, что интеграция с железными дорогами-партнерами соответствующих стран продолжается.

Все международные рейсы "Укрзализныци" имеют глубину продаж 20 суток. На самый популярный поезд №67/68 продажи будут открываться ежедневно в 9:00, а на все другие направления - ежедневно в 8:00.

Также четко определено время попадания в онлайн-продажу билетов по возвращении пассажирами: места, возвращенные пассажирами более чем за сутки до отправления поезда, будут возвращаться в продажу в 10:00 за двое суток до отправления. Напомним, с конца января их "выбрасывали" в продажу за сутки до отправления. Места же, сданные пассажирами в день отправления поезда, возвращаются в открытую продажу в течение 30 минут с момента возвращения билета.