Креминь отреагировал на русский язык от "Укрзализныци": "Виновные понесут ответственность"

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщает, что "приступил к мерам государственного контроля за применением государственного языка" "Укрзализныцей".

"Из открытых источников нам стало известно о случае применения негосударственного языка на пассажирских железнодорожных билетах без перевода информации на украинский. Это серьезное нарушение языкового закона со стороны "Укрзализныци", - отметил он.

Креминь также выразил убеждение, что "ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность". По его словам, приказ об осуществлении госконтроля за применением УЗ государственного языка уже подписан.

Языковой омбудсмен напомнил, что в соответствии со статьей 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности осуществляют обслуживание и предоставляют информацию о товарах (услугах) на государственном языке. Информация на государственном языке может дублироваться на других языках.

Согласно статье 36 этого же закона, услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке; а во всех видах пассажирского транспорта, в том числе на вокзалах, языке информации, объявлений, сообщений, надписей, справочных служб является именно государственный язык.

В случае необходимости эта информация может дублироваться на английском языке, а в международном пассажирском сообщении также на официальном языке или языках страны, сообщение с которым осуществляет соответствующее транспортное средство.

Государственный язык установлен и как язык обслуживания в транспорте (кроме обслуживания пассажира по его просьбе на языке, приемлемом для обеих сторон), а также как язык диспетчерских служб и связи на всех видах транспорта (кроме использования другого языка в соответствии с международным договором).

Отметим, что таким образом Кремень отреагировал на возмущение некоторых граждан после поста пользовательницы Facebook Екатерины Чепуры по поводу того, что УЗ до сих пор использует в документах о возврате билета в международном сообщении только русский и английский языки в примечаниях, где содержится "информация для пассажиров" с номером горячей линии УЗ и расшифровкой типов вагонов.