"Посягательство на украинский антиконституционно": Креминь прокомментировал идею Зеленского повысить статус английского

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что сужение сферы применения государственного языка недопустимо, поскольку будет представлять собой нарушение Конституции и принятого в июле 2021 года решения Конституционного суда по этому поводу.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой", комментируя дискуссии вокруг законопроекта "О применении английского языка в Украине", передает пресс-служба языкового омбудсмена.

"Любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины: об этом говорится в историческом решении КСУ от 14 июля 2021 о признании конституционным закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - подчеркнул Кремень.

Говоря о положениях законопроекта, которые могут сказаться на позициях украинского языка в кинопрокате и телеэфире, он отметил, что как уполномоченный по защите государственного языка готов приобщиться к профессиональным дискуссиям.

"Я себе пока не представляю, каким образом будет осуществляться перевод и в полной ли мере титрование может обеспечивать права граждан на получение информации и услуг на украинском языке, как это определено языковым законом", - подчеркнул Кремень.

Он напомнил, что одним из субъективных прав каждого гражданина Украины как потребителя (в роли читателя, зрителя, слушателя), безотносительно его этнического происхождения, является право на получение информации на государственном языке, и законотворец не может проигнорировать такое определение, данное Конституционным судом.

Также КСУ определил, что гражданин Украины не имеет обязанности владеть иным языком, чем государственный, поэтому "предоставление ему как потребителю помимо его воли информации на ином языке, чем государственный, является нарушением его прав, что несовместимо с Конституцией".

"Не соответствует конституционному статусу украинского языка как единственного государственного применение режима двуязычия в публичном пространстве путем смешения украинского языка с любым другим", - напомнил Кремень позицию КСУ.

Относительно владения английским языком для государственных служащих, что предусмотрено в языковой инициативе президента Владимира Зеленского, уполномоченный отметил, что реформа государственной службы началась еще при VIII созыве Верховной Рады, и он как тогдашний депутат (представлял партию "Народный фронт") был "среди тех, кто горячо поддерживал такие инициативы".

"И, к слову, скажу, что когда подавал документы на должность уполномоченного, то уровень владения английским у меня также проверяли. В будущем английским языком должны владеть и военнослужащие, потому что интеграция в НАТО предусматривает и приведение в соответствие нормативно-правовых актов в Вооруженных силах Украины как на украинском, так и на английском языках", - добавил он.

Также, по мнению языкового омбудсмена, английским должны владеть ученые, министры, руководители государственных предприятий, которые, в том числе, осуществляют международную деятельность.

"Не забывайте, что в учреждениях общего среднего образования наши дети изучают два иностранных языка, но это не означает, что применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на территории Украины может быть ограничено. Подчеркиваю еще раз: есть решение КСУ, и единственным государственным остается украинский", - отметил Кремень.

Напомним, что в День Конституции 28 июня Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении в Украине английского языка, предусматривающий обязательство чиновников и некоторых военных владеть этим языком.