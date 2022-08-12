Минкульт инициирует установление особого статуса английского языка в Украине

Министерство культуры и информационной политики инициирует подготовку законопроекта об установлении особого статуса английского в Украине как языка международного общения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Указано, что законопроектом должно быть предусмотрено значительное расширение сферы применения английского языка в Украине, в частности, установление его обязательности в отдельных публичных сферах общественной жизни, где имеются международные коммуникации.

Отмечается, что по инициативе Минкульта будет создана межведомственная рабочая группа по подготовке актов законодательства по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения.

В ее состав будут входить депутаты Верховной Рады, представители государственных органов и общественности. В МКИП сейчас обобщаются предложения, поступившие от государственных органов и общественности, и готовится проект приказа о создании такой рабочей группы.

Указано, что с учетом ее наработок будет подготовлен законопроект об обеспечении функционирования английского языка как языка международного общения, проведено его общественное обсуждение и он будет подготовлен для рассмотрения Кабинетом министров.

Как отметил первый заместитель министра Ростислав Карандеев, расширение сферы применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество.

"Каждый украинец, который будет изучать английский язык, будет значительно больше осведомлен о европейской жизни. Это также поможет формированию субъектности Украины в мировых глобализационных процессах. Кроме того, после нашей победы это будет влиять на рост инвестиционной и туристической привлекательности Украины", - считает он.

По словам чиновника, сейчас Украина в мировом рейтинге занимает лишь 40-ю позицию из 112 стран по уровню владения граждан английским языком.

"Трансформация статуса английского языка должна решить эту проблему... Проект является определенной декларацией, которая будет фиксировать позицию государства по отношению к английскому языку и видение, что дополнительно необходимо будет сделать в отдельных планах и программах", - отметил Карандеев.

Напомним при этом, что еще в начале июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин прорабатывает законодательную инициативу по предоставлению английскому языку статуса языка делового общения в Украине.

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