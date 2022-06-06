Английский язык может получить особый статус в Украине

Английский может получить статус языка делового общения в Украине, так как его использует весь цивилизованный мир.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Английский язык может получить статус языка делового общения в Украине. Эту возможность обсудили на правительственном совещании. В настоящее время Кабмин прорабатывает соответствующую законодательную инициативу. Английский сегодня используют в деловом общении во всем цивилизованном мире", - заявил премьер.

По словам премьер-министра Украины, предоставление английскому языку такого статуса в Украине будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции.

Напомним, что рашисты проводят политику деградации системы образования на территории временно оккупированного Крыма. Оккупанты считают, что обязательное изучение английского языка в школах нужно отменить.