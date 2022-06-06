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Англійська мова може набути особливого статусу в Україні
Англійська може набути статусу мови ділового спілкування в Україні, оскільки її використовує весь цивілізований світ.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.
"Англійська мова може набути статусу мови ділового спілкування в Україні. Цю можливість обговорили на урядовій нараді. Наразі Кабмін опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу. Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі", - заявив прем'єр.
За словами прем'єр-міністра України, надання англійській мові такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та прискоренню євроінтеграції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Рашисти проводять політику деградації системи освіти на території тимчасово окупованого Криму. Окупанти вважають, що обов'язкове вивчення англійської мови у школах слід скасувати.