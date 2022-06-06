Англійська мова може набути особливого статусу в Україні

Англійська може набути статусу мови ділового спілкування в Україні, оскільки її використовує весь цивілізований світ.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Англійська мова може набути статусу мови ділового спілкування в Україні. Цю можливість обговорили на урядовій нараді. Наразі Кабмін опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу. Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі", - заявив прем'єр.

За словами прем'єр-міністра України, надання англійській мові такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та прискоренню євроінтеграції.

Рашисти проводять політику деградації системи освіти на території тимчасово окупованого Криму. Окупанти вважають, що обов'язкове вивчення англійської мови у школах слід скасувати.