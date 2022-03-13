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Російські дипломи бізнес-шкіл більше не визнаються у світі

Російські дипломи бізнес-шкіл більше не визнаються у світі

Міжнародні Асоціації шкіл бізнесу солідарні з народом України, тому ухвалили таке рішення.

AACSB (Асоціація з розвитку університетських бізнес-шкіл), Business Graduates Association (Асоціація випускників бізнес-шкіл), AMBA (Асоціація MBA програм), EFMD (Глобальна мережа бізнес-шкіл, компаній та асоціацій, що займаються розвитком менеджменту) прийняли колективне рішення призупинити всю діяльність стосовно членства та акредитації у російських установах.

Про це повідомила Асоціація сприяння розвитку університетських бізнес-шкіл.

У заяві Асоціації йдеться, що вона стурбована наростаючою гуманітарною кризою, що виникла внаслідок російського вторгнення в Україну.

"Наші колеги з російських університетів, які протягом багатьох років були співпрацюючими та підтримуючими учасниками наших глобальних мереж, опинилися у безпрецедентному та вкрай складному становищі через рішення та дії свого уряду. Проте, ми ухвалили колективне рішення призупинити всю діяльність по членству та акредитації у російських установах до подальшого повідомлення", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Папа Франциск закликав покласти край війні в Україні.