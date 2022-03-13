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Общество
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"Остановите эту резню": Папа Франциск призвал положить конец войне в Украине

"Остановите эту резню": Папа Франциск призвал положить конец войне в Украине
Фото: 24 Канал

Также он попросил принять украинских беженцев, "в которых присутствует Христос". 

В завершение воскресного ангелуса Папа Франциск напомнил, что в Ватикане помолились Деве Марии и за город, который носит ее имя — Мариуполь, ставший городом мучеников в Украине из-за войны. Об этом передает Vatican News. 

Он также выразил обеспокоенность из-за убийства детей, невинных и безоружных гражданских лиц и призвал положить конец неприемлемой вооруженной агрессии, пока она не превратила города в кладбища. 

"С болью в сердце я присоединяюсь к голосу простых людей, которые умоляют положить конец войне. Именем Бога прошу вас: остановите эту резню!" — говорит Папа Франциск.

Папа попросил принять многих беженцев, "в которых присутствует Христос", выразив при этом свою благодарность за существующую огромную сеть солидарности.

Он также попросил, чтобы все епархиальные и религиозные общины активизировали свои усилия в молитвах о мире.

"Бог есть только Бог мира, он не бог войны, и те, кто поддерживает насилие, оскверняют его имя", — подчеркнул Папа Франциск.

В заключение он попросил всех на площади молча помолиться о страждущих и о том, чтобы Бог обратил сердца к твердой воле к миру.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты сбросили бомбы на Святогорскую лавру и детский оздоровительный центр.