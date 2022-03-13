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"Остановите эту резню": Папа Франциск призвал положить конец войне в Украине
Также он попросил принять украинских беженцев, "в которых присутствует Христос".
В завершение воскресного ангелуса Папа Франциск напомнил, что в Ватикане помолились Деве Марии и за город, который носит ее имя — Мариуполь, ставший городом мучеников в Украине из-за войны. Об этом передает Vatican News.
Он также выразил обеспокоенность из-за убийства детей, невинных и безоружных гражданских лиц и призвал положить конец неприемлемой вооруженной агрессии, пока она не превратила города в кладбища.
"С болью в сердце я присоединяюсь к голосу простых людей, которые умоляют положить конец войне. Именем Бога прошу вас: остановите эту резню!" — говорит Папа Франциск.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Папа попросил принять многих беженцев, "в которых присутствует Христос", выразив при этом свою благодарность за существующую огромную сеть солидарности.
Он также попросил, чтобы все епархиальные и религиозные общины активизировали свои усилия в молитвах о мире.
"Бог есть только Бог мира, он не бог войны, и те, кто поддерживает насилие, оскверняют его имя", — подчеркнул Папа Франциск.
В заключение он попросил всех на площади молча помолиться о страждущих и о том, чтобы Бог обратил сердца к твердой воле к миру.
Напомним, что в Донецкой области оккупанты сбросили бомбы на Святогорскую лавру и детский оздоровительный центр.