"Зупиніть цю різанину": Папа Франциск закликав покласти край війні в Україні

Також він попросив прийняти українських біженців, "у яких присутній Христос".

На завершенні недільного ангелуса Папа Франциск нагадав, що у Ватикані помолилися Діві Марії та за місто, яке носить її ім'я – Маріуполь, яке стало містом мучеників в Україні через війну. Про це повідомляє Vatican News.

Він також висловив стурбованість через вбивство дітей, безневинних та беззбройних цивільних осіб і закликав покласти край неприйнятній збройній агресії, поки вона не перетворила міста на цвинтарі.

"З болем у серці я приєднуюсь до голосу простих людей, які благають покласти край війні. Ім'ям Бога прошу вас: зупиніть цю різанину!" — каже Папа Франциск.

Папа попросив прийняти багатьох біженців, "в яких присутній Христос", висловивши свою подяку за величезну мережу солідарності.

Він також попросив, щоб усі єпархіальні та релігійні громади активізували свої зусилля у молитвах за мир.

"Бог є лише Бог світу, він не бог війни, і ті, хто підтримує насильство, опоганюють його ім'я", — наголосив Папа Франциск.

Насамкінець він попросив усіх на площі мовчки помолитися за стражденних і про те, щоб Бог звернув серця до твердої волі до миру.

Нагадаємо, що на Донеччині окупанти скинули бомби на Святогірську лавру та дитячий оздоровчий центр.