Четвертий раунд переговорів проходитиме 14-15 березня, обговорюється компенсація Україні

Радник глави Офісу президента та учасник переговорів з Росією Михайло Подоляк заявляє, що четвертий раунд українсько-російських переговорів між делегаціями України та Росії щодо воєнних дій в Україні може відбутися 14-15 березня. Про це повідомляє видання "Українська Правда" з посиланням на інтерв'ю Подоляка російському провладному виданню "Комерсантъ".

"На столі переговорів зараз лежать різні пропозиції, їх багато, там десяток пропозицій. У тому числі і з політичного врегулювання, і, головне, з військового врегулювання. Я маю на увазі припинення вогню, формулу припинення вогню та виведення військ. Зараз це все знаходиться в умовних робочих групах…

Щойно буде напрацьовано взаємні зустрічні вже юридичні формати, буде призначено зустріч — четвертий раунд переговорів. Це можливо завтра-післязавтра (14-15 березня). Виходити далі і просто проводити розмови вже, мабуть, не треба. Ми обговорили всі питання, ми зараз ці питання намагаємось запакувати у якісь юридичні формати", — сказав Подоляк в інтерв'ю.

За його словами, мирний договір між Україною та Росією має бути багатокомпонентним і включати кілька позицій. Насамперед позиції, що стосуються припинення власне війни як такої. Другий пункт – процедура, швидкість за тимчасовими параметрами виходу російських військ із території України. Третя частина – це мирна угода. Яким чином світ буде гарантовано. І тут повертаємось до ключового моменту, навколо якого все й будується, — гарантії безпеки Україні, щоб такі ситуації не повторювалися.

Крім того, сторони обговорюють компенсацію Україні за руйнування інфраструктури.

"У нас же, на жаль, незважаючи на всі заяви про те, що удари завдаються лише по військовій інфраструктурі, удари завдавалися дуже часто і останнім часом особливо інтенсивно по цивільній інфраструктурі. Вона суттєво зруйнована, особливо у прикордонних областях, у частині центральних областей, відповідно, мають бути чітко прописані компенсаторні механізми: за рахунок чого і за рахунок якого бюджету все це відновлюватиметься, це, даруйте, суми в мільярдах доларів, якщо беремо попередню оцінку.

У нас є всі пропозиції, які так чи інакше захищають ці інтереси, виводять Україну з-під удару з точки зору того, щоб не повторилися подібні ситуації, виводять Україну в якісь компенсаторні історії в правильному сенсі. І ще раз наголошую: російська сторона набагато адекватніше вже дивиться. Але ще якийсь час має пройти, щоб вони загалом на 100% розуміли ту ситуацію, в яку потрапила саме Росія, а не Україна", — сказав Подоляк.