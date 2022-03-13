З початку війни в Україні вбито 3 журналістів та вчинено 10 замахів - дані фонду JFJ

Більшість нападів скоїли російські сили, частину нападників поки що не встановлено.

Фонд "Справедливість для журналістів" (JFJ) задокументував щонайменше 35 атак на журналістів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомила керівниця Фонду Марія Орджонікдзе у коментарі Радіо Свобода.

За її даними, до фізичних нападів, всі з яких вчинили війська Російської Федерації, відносяться:

– вбивства трьох журналістів (журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом; телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу у Києві; американець Брент Рено, відеожурналіст, колишній автор The New York Times, був убитий на блокпості в Ірпені Київської області.

– 10 замахів на вбивство: постраждав швейцарський журналіст Гійом Брике, якого також пограбували російські війська; двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Багач потрапили під обстріл російських військ; два датські кореспонденти видання Ekstra-Bladet - журналіст Стефан Вайхерт та фотограф Еміль Фільтенборг Міккельсен дістали вогнепальні поранення, російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News – головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили у засідку.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 березня, в Ірпені російські окупанти розстріляли 51-річного кореспондента із США Брента Рено, на якому був бейдж видання The New York Times. Ще один журналіст отримав поранення.