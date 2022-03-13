С начала войны в Украине убито 3 журналиста и совершено 10 покушений - данные фонда JFJ

Большинство нападений совершили российские силы, часть нападавших пока не установлена.

Фонд "Справедливость для журналистов" (JFJ) задокументировал по меньшей мере 35 атак на журналистов в Украине с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщила руководительница Фонда Мария Орджоникдзе в комментарии Радио Свобода.

По ее данным, к физическим нападениям, все из которых совершили войска Российской Федерации, относятся:

– убийства трех журналистов (журналист Виктор Дудар погиб во время боевых действий под Николаевом; телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетного обстрела в Киеве; американец Брент Рено, видеожурналист, бывший автор The New York Times, был убит на блокпосте в Ирпене Киевской области).

– 10 покушений на убийство: пострадал швейцарский журналист Гийом Брике, которого также ограбили российские войска; двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач попали под обстрел российских войск; два датских корреспондента издания Ekstra-Bladet - журналист Стефан Вайхерт и фотограф Емиль Фильтенборг Миккельсен получили огнестрельные ранения, российские войска напали на британскую телевизионную группу Sky News – главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четыре коллеги возвращались в Киев, когда попали в засаду.

Напомним, что сегодня, 13 марта, в Ирпене российские оккупанты расстреляли 51-летнего корреспондента из США Брента Рено, на котором был бейдж издания The New York Times. Еще один журналист получил ранение.