Российские дипломы бизнес-школ больше не признаются в мире

Международные Ассоциации школ бизнеса солидарны с народом Украины, поэтому приняли такое решение.

AACSB (Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ), Business Graduates Association (Ассоциация выпускников бизнес-школ), AMBA (Ассоциация MBA программ), EFMD (Глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента) приняли коллективное решение приостановить всю деятельность по членству и аккредитации в российских учреждениях.

Об этом сообщила Ассоциация содействия развитию университетских школ бизнеса.

В заявлении Ассоциации говорится, что обеспокоены нарастающим гуманитарным кризисом, возникшим в результате российского вторжения в Украину.

"Наши коллеги из российских университетов, которые на протяжении многих лет были сотрудничающими и поддерживающими участниками наших глобальных сетей, оказались в беспрецедентном и крайне сложном положении из-за решений и действий своего правительства. Тем не менее мы приняли коллективное решение приостановить всю деятельность по членству и аккредитации в российских учреждениях до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Напомним, что Папа Франциск призвал положить конец войне в Украине.