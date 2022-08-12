Мінкульт ініціює встановлення особливого статусу англійської мови в Україні

Міністерство культури та інформаційної політики ініціює підготовку законопроєкту про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Вказано, що законопроектом має бути передбачено значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні, зокрема встановлення її обов'язковості в окремих публічних сферах суспільного життя, де наявні міжнародні комунікації.

Зазначається, що за ініціативи Мінкульту буде створено міжвідомчу робочу групу з питань підготовки актів законодавства щодо забезпечення функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування.

До її складу будуть входити депутати Верховної Ради, представники державних органів та громадськості. Наразі в МКІП узагальнюються пропозиції, що надійшли від державних органів та громадськості й готується проєкт наказу про створення такої робочої групи.

Вказано, що з урахуванням її напрацювань буде підготовлено законопроєкт про забезпечення функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування, проведено його громадське обговорення та підготовлено для подання на розгляд Кабінету міністрів.

Як зазначив перший заступник міністра Ростислав Карандєєв, розширення сфери застосування англійської мови в Україні сприятиме активізації процесів інтеграції українців у європейську спільноту.

"Кожен українець, який вивчатиме англійську мову, буде значно більше обізнаний про єропейське життя. Це також допоможе формуванню суб’єктності України у світових глобалізаційних процесах. Крім того, після нашої перемоги, це впливатиме на зростання інвестиційної та туристичної привабливості України", – вважає він.

За словами чиновника, наразі Україна у світовому рейтинзі посідає лише 40-у позицію зі 112 країн щодо рівня володіння громадян англійською мовою.

"Трансформація статусу англійської мови має розв'язати цю проблему... Проєкт є певною декларацією, яка буде фіксувати позицію держави стосовно англійської мови та бачення, що додатково необхідно буде зробити в окремих планах та програмах", – зазначив Карандєєв.

Нагадаємо при цьому, що ще на початку червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін опрацьовує законодавчу ініціативу щодо надангня англійській мові статусу мови ділового спілкування в Україні.

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