АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Англійська мова матиме особливий статус в Україні: про що йдеться в законі, який Зеленський подав до Ради

Англійська мова матиме особливий статус в Україні: про що йдеться в законі, який Зеленський подав до Ради
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував в Верховній Раді законопроєкт № 9432 "про застосування англійської мови в Україні", анонсований раніше урядом.

Delo.ua прочитало документ та пояснювальну записку до нього. Виділяємо головні норми, які пропонує президент.

Англійською мовою зобов'язані будуть володіти особи, які претендують на такі посади:

  • в державній службі категорій "А", "Б" і "В" (перелік встановлюється уряд);
  • голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
  • військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом (перелік встановлюється уряд);
  • поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції, посадначальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту;
  • прокурорів;
  • у податкових та митних органах;
  • керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Для поліцейських і військових дію закону пропонують відтермінувати до скасування воєнного стану в країні. Вимагати володіння англійською мовою можуть додатково в інших структурах/органах, які не вказані в законопроєкті.

За рівень англійської B2 будуть доплачувати 10% посадового окладу.

Як визначатимуть рівень володіння англійською

Порядок проведення іспиту на визначення рівня володіння англійською мовою, а також перелік документів, що засвідчують рівень володіння англійською мовою, у тому числі сертифікатів міжнародного зразка, встановлюються КМУ. Вимоги мають розробити з урахуванням рекомендації Ради Європи з мовної освіти (CEFR). Кандидати зможуть необмежену кількість разів здавати тести на знання мови, але не частіше одного разу на чотири місяці.

Англійська фактично стане другою в країні після української

В таких випадках англійську будуть застосовувати для комунікації, якщо одна зі сторін не володіє українською:

  • під час надання екстреної медичної допомоги;
  • під час надання послуг з пасажирських перевезень, під час перетину кордону;
  • під час надання медичних послгу.

Англійську також будуть впроваджувати на всіх рівнях в сфері освіти та науки. Наприклад, дублюватимуть інформацію про культурні заходи та артефакти в музеях англійською.

Окремо 5 стаття закону вказує на поширення закону про англійську мову на АР Крим.

“Фінансування вивчення громадянами України англійської мови здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством", — уточнюється в пояснювальній записці до документа.

Автор:
Віта Молодан