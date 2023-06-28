Англійська мова матиме особливий статус в Україні: про що йдеться в законі, який Зеленський подав до Ради

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував в Верховній Раді законопроєкт № 9432 "про застосування англійської мови в Україні", анонсований раніше урядом.

Delo.ua прочитало документ та пояснювальну записку до нього. Виділяємо головні норми, які пропонує президент.

Англійською мовою зобов'язані будуть володіти особи, які претендують на такі посади:

в державній службі категорій "А", "Б" і "В" (перелік встановлюється уряд);

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом (перелік встановлюється уряд);

поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції, посадначальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту;

прокурорів;

у податкових та митних органах;

керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки.

Для поліцейських і військових дію закону пропонують відтермінувати до скасування воєнного стану в країні. Вимагати володіння англійською мовою можуть додатково в інших структурах/органах, які не вказані в законопроєкті.

За рівень англійської B2 будуть доплачувати 10% посадового окладу.

Як визначатимуть рівень володіння англійською

Порядок проведення іспиту на визначення рівня володіння англійською мовою, а також перелік документів, що засвідчують рівень володіння англійською мовою, у тому числі сертифікатів міжнародного зразка, встановлюються КМУ. Вимоги мають розробити з урахуванням рекомендації Ради Європи з мовної освіти (CEFR). Кандидати зможуть необмежену кількість разів здавати тести на знання мови, але не частіше одного разу на чотири місяці.

Англійська фактично стане другою в країні після української

В таких випадках англійську будуть застосовувати для комунікації, якщо одна зі сторін не володіє українською:

під час надання екстреної медичної допомоги;

під час надання послуг з пасажирських перевезень, під час перетину кордону;

під час надання медичних послгу.

Англійську також будуть впроваджувати на всіх рівнях в сфері освіти та науки. Наприклад, дублюватимуть інформацію про культурні заходи та артефакти в музеях англійською.

Окремо 5 стаття закону вказує на поширення закону про англійську мову на АР Крим.