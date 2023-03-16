Дві третини українців володіють іноземними мовами: хто найкраще, хто найгірше і які показники у бізнесу

68% дорослих українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча часто ці знання не є глибокими. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Взагалі ж не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні 31,8% дорослих жителів України (в даному контексті не враховувалась російська мова, а враховувалися лише англійська, польська, турецька, угорська, іспанська, французька та німецька).

Так, певне володіння англійською вказали 51,3% опитаних, польською - 22%, німецькою - 14,4%, французькою - 6,9%, іспанською - 2,9%, угорською - 1,8%, турецькою - 1,3%.

40% вказали одну мову, 23% - дві, 6% - три і більше. Натомість частка тих, хто може читати, писати і спілкуватися цими мовами, у 2-3 рази менша, ніж усіх, хто заявляє про певне володіння ними:

За потреби вибору однієї іноземної мови, яку обов’язково потрібно вивчати жителю України, 89% учасників дослідження називають саме англійську.

Найбільш масштабний досвід вивчення іноземної мови протягом життя учасники дослідження отримували у навчальних закладах, зокрема 69% вивчали їх у школі, 53% в коледжі, а 39% займалися самоосвітою. При цьому 29% вивчали іноземну мову лише у школі, не вдаючись до практик самоосвіти.

46% опитаних повідомили, що протягом останнього півріччя не використовували жодного способу вивчити англійську мову, хоча самоосвітою займалися 34%, а на мовні курси ходили 13%.

За останні півроку 61% опитаних мали досвід застосування англійської у повсякденному житті, що найбільше пов’язаний з дозвіллям та комунікацією зі знайомими. В професійній діяльності використовували англійську 19%, у навчанні – 18%.

Найбільш масовий досвід використання англійської припадає на прослуховування пісень (56%), ознайомлення з інструкціями/рекламою/меню (55%), читання постів і статей в інтернеті (54%) та перегляд відео (52%). Втім, вагома частина цього досвіду є досить епізодичною і відбувається рідше ніж раз на місяць.

В свою чергу, 51% дітей опитаних вивчає англійську мову в межах навчального закладу, ще 27% вивчають її додатково за межами навчального закладу, а 22% не вивчають англійську взагалі.

При цьому 93% оптаних, що мають дітей, бажають щоб їхня дитина вивчала та підвищувала рівень англійської мови, і цей показник суттєво не залежить від статті, рівня знань англійської, витраченого часу на навчання англійської та бажання її вивчати серед самих батьків.

Серед бар’єрів, які стримують вивчення іноземних мов, респонденти найчастіше називають брак часу (38%); наявність більш важливих життєвих пріоритетів (34%), брак фінансів (33%) та брак мотивації (31%).

За десятибальною шкалою самооцінки (суб’єктивний показник) українці демонструють наступні середні оцінки знання англійської мови: аудіювання – 3,00; комунікація – 2,89; письмо – 2,73, читання – 3,29. Інтегральний показник володіння англійською становить 2,86 балів.

При цьому в Києві він значно вищий, ніж в інших регіонах, і становить 4,55. Загалом є чітка залежність володіння англійською від величини населеного пункту: зокрема, найгірше володіють нею у селах (2,14).

Також є чітка залежність володіння від віку: серед наймолодших (18-29 років) показник становить 4,42, у категорії 30-44 років - 3,62, 45-59 років - 2,15, а серед старшого населення - 1,87.

Серед категорій зайнятості найкраще володіють англійською студенти (4,9), підприємці й самозайняті (3,85) та наймані працівники (3,21), найгірше - пенсіонери (1,71).

Крім того, простежується ще більша залежність володіння від доходу респондентів: зокрема люди з високим доходом оцінюють свій показник в середньому у 5,27, а з дуже низьким - лише у 1,68. Детальна ж розбивка відповідей, яку наводить КМІС, - нижче:

Серед підприємців та самозайнятих (їх опитано 265) загалом 65,8% заявили про певне володіння англійською, 26,3% - польською, 20,1% - німецькою, 9,3% - французькою, 4,2% - іспанською, 1,5% - угорською, 0,8% - турецькою. Хоча б одну мову вказали 81,1% (натомість серед військових про це заявили 85,7% - 30 з 35 опитаних, а серед студентів - 92,5%).

Відповідно, 34,4% бізнесменів заявили, що не мають навичок англійської взагалі. Натомість 8,9% мають навички читаня та/або листування, 23,2% - побутового чи професійного спілкування, а 33,6% - мають як письмові, так і усні навички.

Дослідження також показало, що 49,4% підприємців мають бажання і потребу вивчати іноземну мову, 27,8% - мають бажання, але не мають потреби, 3,1% - не мають бажання, але мають потребу, а от 19,7% не мають ані того, ані того.

Опитування проводилося впродовж грудня-січня на замовлення проєкту Агенства з міжнародного розвитку США "Трансформація комунікацій" за його ж кошти та на запит Міністерства цифрової трансформації України.

Воно проводилось методом онлайн-інтерв’ю, в якому взяли участь 2001 дорослих жителів України (за вибіркою, яка репрезентує доросле населення підконтрольних уряду територій за статтю, віком, макрорегіоном та типом населеного пункту).

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту і особливостей застосованого методу дослідження) не перевищувала 2,2%, однак через війну могли бути додаткові систематичні відхилення.

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