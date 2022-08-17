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У Казахстані скасували вивчення російської мови для першокласників
З нового навчального року учні перших класів у Казахстані вивчатимуть лише казахську мову, хоча раніше першокласники вивчали також і російську. Про це повідомив міністр освіти Асхат Аймагамбетов, передає видання "Радіо Свобода".
Таке рішення мотивують тим, що перший рік у школі діти спочатку мають навчитися читати і писати рідною мовою, а вже потім зможуть перейти до вивчення іноземних мов. Це ж стосується й англійської, яку почнуть вивчати ще пізніше.
"З другого класу почнеться вивчення російської мови як окремої дисципліни, а з третього класу для всіх шкіл вивчатиметься англійська мова", – сказав Аймагамбетов під час засідання уряду.
В Міносвіти Казахстану уточнили, що для дітей, які навчаються російською мовою, залишаться два предмети – російська і казахська, англійська з'явиться в програмі з третього класу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тим часом в Україні дерусифікація активізувалася на тлі російської воєнної агресії проти українців. Зокрема, Міносвіти підтримало скасування вивчення російської мови у школах з нового навчального року, тобто з 1 вересня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що в державних установах загальної середньої освіти Миколаєва з вересня 2022 року вводиться заборона на використання російської мови.