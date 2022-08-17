В Казахстане отменили изучение русского языка для первоклассников

С нового учебного года учащиеся первых классов в Казахстане будут изучать только казахский язык, хотя раньше первоклассники изучали также русский. Об этом сообщил министр образования Асхат Аймагамбетов, передает "Радио Свобода".

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Такое решение мотивируют тем, что первый год в школе дети сначала должны научиться читать и писать на родном языке, а потом смогут перейти к изучению иностранных языков. Это же касается и английского, который начнут изучать еще позже.

"Со второго класса начнется изучение русского языка как отдельной дисциплины, а со третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык", - сказал Аймагамбетов во время заседания правительства.

В Минобразования Казахстана уточнили, что для детей, обучающихся на русском языке, останутся два предмета – русский и казахский, английский появится в программе третьего класса.

Между тем, в Украине дерусификация активизировалась на фоне российской военной агрессии против украинцев. В частности, Минобразования поддержало отмена изучения русского языка в школах с нового учебного года, то есть с 1 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в государственных учреждениях общего среднего образования Николаева с сентября 2022 года вводится запрет для использования русского языка.