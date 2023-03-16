Две трети украинцев владеют иностранными языками: кто лучше, кто хуже всего и какие показатели у бизнеса

68% взрослых украинцев имеют определенное знание как минимум одного иностранного языка, хотя часто эти знания не глубокие. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Вообще же не владеют иностранными языками на каком-либо уровне 31,8% взрослых жителей Украины (в данном контексте не учитывался русский язык, а учитывались только английский, польский, турецкий, венгерский, испанский, французский и немецкий).

Так, определенное владение английским указали 51,3% опрошенных, польским - 22%, немецким - 14,4%, французским - 6,9%, испанским - 2,9%, венгерским - 1,8%, турецким - 1,3%.

40% указали один язык, 23% – два, 6% – три и более. При этом доля тех, кто может читать, писать и общаться на этих языках, в 2-3 раза меньше, чем всех, кто заявляет об определенном владении ими:

При необходимости выбора одного иностранного языка, который обязательно нужно изучать жителю Украины, 89% участников исследования называют именно английский.

Наиболее масштабный опыт изучения иностранного языка в течение жизни участники исследования получали в учебных заведениях, в том числе 69% изучали его в школе, 53% в колледже, а 39% занимались самообразованием. При этом 29% изучали иностранный язык только в школе, не прибегая к практике самообразования.

46% опрошенных сообщили, что за последние полгода не использовали ни одного способа выучить английский язык, в то же время самообразованием занимались 34%, а на языковые курсы ходили 13%.

За последние полгода 61% опрошенных имели опыт применения английского в повседневной жизни, что больше всего связано с досугом и коммуникацией со знакомыми. В профессиональной деятельности использовали английский 19%, в обучении – 18%.

Наиболее массовый опыт использования английского приходится на прослушивание песен (56%), ознакомление с инструкциями/рекламой/меню (55%), чтение постов и статей в интернете (54%) и просмотр видео (52%). Впрочем, весомая часть этого опыта достаточно эпизодическая и происходит реже чем раз в месяц.

В свою очередь, 51% детей опрошенных изучают английский язык в рамках учебного заведения, еще 27% изучают его дополнительно за пределами учебного заведения, а 22% не изучают английский вообще.

При этом 93% имеющих детей желают, чтобы их ребенок изучал и повышал уровень английского языка, и этот показатель не зависит существенно от пола, уровня знаний английского, затраченного времени на обучение английскому и желания его изучать среди самих родителей.

Среди барьеров, сдерживающих изучение иностранных языков, респонденты чаще всего называют нехватку времени (38%); наличие более важных жизненных приоритетов (34%), нехватку финансов (33%) и недостаток мотивации (31%).

По десятибалльной шкале самооценки (субъективный показатель) украинцы демонстрируют следующие средние оценки знания английского языка: аудирование – 3,00; коммуникация – 2,89; письмо – 2,73, чтение – 3,29. Интегральный показатель владения английским составляет 2,86 балла.

При этом в Киеве он значительно выше, чем в других регионах, и составляет 4,55. В целом есть четкая зависимость владения английским от величины населенного пункта: в частности, хуже всего владеют им в селах (2,14).

Также есть четкая зависимость владения от возраста: среди самых молодых (18-29 лет) показатель составляет 4,42, в категории 30-44 лет – 3,62, 45-59 лет – 2,15, а среди более старшего населения – 1,87 .

Среди категорий занятости лучше всего владеют английским студенты (4,9), предприниматели и самозанятые (3,85) и наемные работники (3,21), хуже всего – пенсионеры (1,71).

Кроме того, прослеживается еще большая зависимость владения от дохода респондентов: в частности, люди с высоким доходом оценивают свой показатель в среднем в 5,27, а с очень низким - лишь в 1,68. Подробная же разбивка ответов, которую приводит КМИС - ниже:

Среди предпринимателей и самозанятых (их опрошено 265) в целом 65,8% заявили об определенном владении английским, 26,3% - польским, 20,1% - немецким, 9,3% - французским, 4,2% - испанским, 1, 5% - венгерским, 0,8% - турецким. Хотя бы один язык указали 81,1% (притом среди военных об этом заявили 85,7% - 30 из 35 опрошенных, а среди студентов - 92,5%).

Соответственно, 34,4% бизнесменов заявили, что не имеют навыков английского вообще. 8,9% имеют навыки чтения и/или переписки, 23,2% - бытового или профессионального общения, а 33,6% - имеют как письменные, так и устные навыки.

Исследование также показало, что 49,4% предпринимателей желают и нуждаются в изучении иностранного языка, 27,8% - желают, но не нуждаются, 3,1% - не желают, но нуждаются, а вот 19,7% не имеют ни желания, ни потребности.

Опрос проводился в течение декабря-января по заказу проекта Агентства по международному развитию США "Трансформация коммуникаций" за его же средства и по запросу Министерства цифровой трансформации Украины.

Оно проводилось методом онлайн-интервью, в котором приняли участие 2001 взрослых жителей Украины (по выборке, которая представляет взрослое население подконтрольных правительству территорий по полу, возрасту, макрорегиону и типу населенного пункта).

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта и особенностей примененного метода исследования) не превышала 2,2%, однако в результате могли быть дополнительные систематические отклонения.

Источник фото: ua.depositphotos.com