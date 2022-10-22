В Украине создадут онлайн-платформу для изучения крымскотатарского языка

В рамках реализации Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы в Украине будет создан Национальный корпус крымскотатарского языка (НККЯ), который будет представлен онлайн-платформой для изучения крымскотатарского языка.

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Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, которое и стало инициатором запуска такой платформы.

НККЯ будет выполнять функцию открытой базы данных учебно-образовательных, научных и других материалов на крымскотатарском языке.

"Цель проекта — сделать крымскотатарский язык широкоупотребительным и обеспечить его исследования и устойчивое развитие", — пояснили в ведомстве.

Инициаторы проекта ожидают, что запуск НККЯ также приведет к внедрению крымскотатарского языка в операционных системах и онлайн-переводчиках.

Отметим, что ЮНЕСКО внесла крымскотатарский в список находящихся под серьезной угрозой языков.

Напомним, что президент Владимир Зеленский недавно заявил, что РФ проводит геноцидную политику по отношению к коренным народам, в частности в Крыму. Речь идет о мобилизации, объявленной в РФ и проводимой на оккупированных территориях Украины. По мнению президента, она направлена на уничтожение, таким образом, коренных народов РФ, а также крымских татар.

Подобное заявление накануне сделал и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, указав, что рассматривает мобилизацию в национальных республиках России в качестве этнических чисток.