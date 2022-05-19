Канада признала депортацию крымских татар геноцидом

Палата общин Канады единогласно признала массовую депортацию крымских татар из Крыма в 1944 году актом геноцида советского режима против этого народа. Предложение внес на рассмотрение нижней палаты канадского парламента представитель украинского меньшинства - депутат от Либеральной партии Иван Бэйкер.

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Как отметил сам политик на своей странице в Facebook, документ также определяет ежегодное отмечание в Канале 18 мая Дня памяти депортации крымских татар (Сюргюнлика).

"Принятие этого предложения является важным шагом в чествовании жертв Сюргюнлика, но также важно для повышения осведомленности о том факте, что геноцид, который сегодня совершает Россия в Украине, и что преследование крымских татар, которое происходит в то время, когда мы тут говорим, случалось в Украине и ранее", - заявил он.

По мнению Бэйкера, это также подчеркивает важность того, чтобы мир предпринял шаги, необходимые для победы Украины в войне с РФ и чтобы все оккупированные территории, включая Крым, снова стали частью суверенной территории Украины, чтобы крымские татары и все украинцы "снова могли жить свободно на своей родине".

"Я буду продолжать выступать за то, чтобы Канада делала все возможное для поддержки Украины и ее народа, пока они не победят", - подчеркнул депутат.

Принятие решения поприветствовали, в частности, в Конгрессе украинцев Канады, заявив, что признание депортации крымских татар геноцидом и установление ежегодного дня памяти в Канаде является важным шагом в обеспечении исторической справедливости и просвещения, а также того, чтобы об этом преступлении люди помнили всегда.

Там подчеркивают, что сегодня Автономная Республика Крым, являющаяся неотъемлемою частью Украины и исконной родиной крымскотатарского народа, страдает от незаконной российской оккупации.

"Крымскотатарский народ в очередной раз подвергается систематическим репрессиям и посягательствам на его неотъемлемые права со стороны колониального российского режима, стремящегося подчинить себе Украину. Вместе со всеми гражданами Украины крымскотатарский народ мужественно сопротивляется российской оккупации Крыма и защищает Украину от войны России на уничтожение. С Божьей помощью народ Украины победит", - заявили в КУК.

Кроме того, благодарность за принятие такого решения выразила также на своей странице в Facebook и посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

Напомним, что 27 апреля Палата общин Канады единогласно проголосовала за признание действий России в Украине геноцидом, заявив также, что имеются достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений с российской стороны.

Источник фото: ua.depositphotos.com