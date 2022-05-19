Канада визнала депортацію кримських татар геноцидом

Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар із Криму 1944 року актом геноциду радянського режиму проти цього народу. Пропозицію вніс на розгляд нижньої палати канадського парламенту представник української меншини – депутат від Ліберальної партії Іван Бейкер.

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Як зазначив сам політик на своїй сторінці у Facebook, документ також визначає щорічне відзначення у Каналі 18 травня Дня пам'яті депортації кримських татар (Сюргюнліка).

"Прийняття цієї пропозиції є важливим кроком у вшануванні жертв Сюргюнліка, але також важливо для підвищення поінформованості про те, що геноцид, який сьогодні чинить Росія в Україні, і що переслідування кримських татар, яке відбувається в той час, коли ми тут говоримо, траплялося в Україні і раніше", - заявив він.

На думку Бейкера, це також підкреслює важливість того, щоб світ зробив кроки, необхідні для перемоги України у війні з РФ і щоб усі окуповані території, включаючи Крим, знову стали частиною суверенної території України, аби кримські татари та всі українці "знов могли жити вільно на своїй батьківщині".

"Я продовжуватиму виступати за те, щоб Канада робила все можливе для підтримки України та її народу, поки вони не переможуть", - наголосив депутат.

Прийняття рішення привітали, зокрема, у Конгресі українців Канади, заявивши, що визнання депортації кримських татар геноцидом та встановлення щорічного дня пам'яті у Канаді є важливим кроком у забезпеченні історичної справедливості та просвіти, а також того, щоб про цей злочин люди пам'ятали завжди.

Там наголошують, що сьогодні Автономна Республіка Крим, яка є невід'ємною частиною України та споконвічною батьківщиною кримськотатарського народу, страждає від незаконної російської окупації.

"Кримськотатарський народ в черговий раз піддається систематичним репресіям і зазіханням на його невід'ємні права з боку колоніального російського режиму, який прагне підпорядкувати собі Україну. Разом з усіма громадянами України кримськотатарський народ мужньо чинить опір російській окупації Криму і захищає Україну від війни Росії на знищення. З Божою допомогою народ України переможе", - заявили у КУК.

Крім того, вдячність за ухвалення такого рішення висловила також на своїй сторінці у Facebook і посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Нагадаємо, що 27 квітня Палата громад Канади одноголосно проголосувала за визнання дій Росії в Україні геноцидом, заявивши також, що є достатні докази систематичних та масових військових злочинів із російської сторони.

Джерело фото: ua.depositphotos.com