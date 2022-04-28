Сенат Бразилії схвалив визнання Голодомору в Україні геноцидом

Федеральний сенат (верхня палата парламенту) Бразилії напередодні схвалив законопроект про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років, який був організований радянським режимом та мав характер геноциду.

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Як повідомляється на сайті законодавчого органу, ініціатором документа є депутат Алвару Діас (партія Podemos) від штату Парана, де мешкає майже вся українська діаспора Бразилії.

Він передбачає запровадження у Бразилії пам'ятного дня, присвяченого Голодомору, щочетвертої суботи листопада. В Україні цього дня з 1998 року відзначається День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.

Як заявив, представляючи законопроект, сенатор від того ж штату та партії Оріовісту Гімарайнс, про цей геноцид треба пам'ятати, як і про Голокост, щоб він не повторився у світовій історії.

"Ми згадуємо в цей момент страждання українського народу протягом десятиліть. Сьогодні - знову руйнація країни, позбавлення життів, розлучення сімей внаслідок жорстокої агресії. Це не війна, це вторгнення, це агресія проти народу", - зазначив інший представник Podemos із Парани Флавіу Арнс.

"Голодомор був одним із визначальних моментів XX століття, і визнання його існування та його подібного до геноциду характеру необхідне для того, щоб висвітлити історію, сприяти повазі прав людини та допомогти запобігти подібним катастрофам у майбутньому", - наголошується в повідомленні.

При цьому зазначається, що після схвалення в Сенаті законопроект ще надійде на розгляд до Палати депутатів (нижньої палати парламенту) Бразилії.

У свою чергу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook подякував бразильським сенаторам, які підтримали рішення, а також засудили війну Росії проти України.

Нагадаємо, що 6 квітня резолюцію про геноцид українського народу під час Голодомору прийняла Палата депутатів парламенту Чехії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com