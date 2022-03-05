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Бразилія надасть біженцям з України гуманітарні візи
Громадянам України та особам без громадянства, які через війну з Росією переїхали до Бразилії, дозволили жити та працювати в цій країні за гуманітарною візою.
Як повідомляє CNN, відповідний указ підписав президент Бразилії Жаїр Болсонару.
За інформацією телерадіокомпанії, заявники мають отримати 180-денну візу протягом 90 днів після прибуття.
Термін дії візи на тимчасове проживання можна буде продовжити до двох років, після чого заявники можуть подати заяву на постійне проживання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Згідно з документом, заявники мають подати документи на отримання візи до 31 серпня.
У CNN зазначають, що з початку війни в Україні Болсонару уникав осуду чи санкцій проти Росії, заявляючи, що Бразилія займає "нейтральну" позицію.
Президент стверджував, що санкції вплинуть і на бразильську економіку, адже сільське господарство країни залежить від російських добрив.
“Бразилія залишається в нейтральному становищі, і ми не маємо можливості вирішити цю проблему”, – заявив Болсонару 3 березня під час щотижневої прямої трансляції в соціальних мережах.
Нагадаємо, 3 березня Рада міністрів юстиції та міністрів внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу схвалила пропозицію Єврокомісії надати з боку ЄС притулок особам, які залишають Україну через російське військове вторгнення.
Станом на 2 березня внаслідок повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації Україну покинули близько 836 тисяч біженців.