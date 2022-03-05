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Суспільство
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Бразилія надасть біженцям з України гуманітарні візи

Бразилія надасть біженцям з України гуманітарні візи
Ріо-де-Жанейро. Фото: Pixabay

Громадянам України та особам без громадянства, які через війну з Росією переїхали до Бразилії, дозволили жити та працювати в цій країні за гуманітарною візою.

Як повідомляє CNN, відповідний указ підписав президент Бразилії Жаїр Болсонару.

За інформацією телерадіокомпанії, заявники мають отримати 180-денну візу протягом 90 днів після прибуття.

Термін дії візи на тимчасове проживання можна буде продовжити до двох років, після чого заявники можуть подати заяву на постійне проживання.

Згідно з документом, заявники мають подати документи на отримання візи до 31 серпня.

У CNN зазначають, що з початку війни в Україні Болсонару уникав осуду чи санкцій проти Росії, заявляючи, що Бразилія займає "нейтральну" позицію.

Президент стверджував, що санкції вплинуть і на бразильську економіку, адже сільське господарство країни залежить від російських добрив.

“Бразилія залишається в нейтральному становищі, і ми не маємо можливості вирішити цю проблему”, – заявив Болсонару 3 березня під час щотижневої прямої трансляції в соціальних мережах.

Нагадаємо, 3 березня Рада міністрів юстиції та міністрів внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу схвалила пропозицію Єврокомісії надати з боку ЄС притулок особам, які залишають Україну через російське військове вторгнення.

Станом на 2 березня внаслідок повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації Україну покинули близько 836 тисяч біженців.

Автор:
Дмитро Нарожний