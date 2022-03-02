С начала вторжения РФ Украину покинули почти 836 тысяч беженцев

В ООН подсчитали, что из почти 836 тысяч человек около 454 тысяч нашли убежище в Польше. С начала боевых действий и последовавшего за этим потока беженцев она была основной принимающей страной, сообщает AFP.

Венгрия приняла более 116 тысяч беженцев, или 14% от общего числа. Словакия приняла 67 тысяч, или 8%, а Россия — 5,1% (42,9 тысячи человек).

ООН ожидает дальнейшего увеличения потока, поскольку российские военные атакуют крупные украинские города.

По данным ООН, 4 миллиона человек могут, спасаясь от войны, решить покинуть страну.

"Мы являемся свидетелями того, что может стать самым серьезным кризисом с беженцами в Европе в этом столетии", — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

ООН и ее партнерские организации призывают также собрать чрезвычайную помощь в размере 1,7 миллиарда долларов, в том числе 1,1 миллиарда долларов для помощи украинцам, которые не бежали, и чуть более 550 миллионов долларов для беженцев.

Напомним, сервис аренды жилья Airbnb с некоммерческой организацией Airbnb.org и ее донорами намерены обеспечить предоставление бесплатного краткосрочного жилья для 100 тысяч беженцев, покинувших Украину из-за российского вторжения.

Молдова также подготовила два временных лагеря для беженцев на границе с Украиной.