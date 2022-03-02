З початку вторгнення РФ Україну покинули майже 836 тисяч біженців

В ООН підрахували, що майже з 836 тисяч людей близько 454 тисяч знайшли притулок у Польщі. З початку бойових дій і потоку біженців, що послідував за цим, вона була основною приймаючою країною, повідомляє AFP.

Угорщина прийняла понад 116 тисяч біженців, або 14% від загальної кількості. Словаччина прийняла 67 тисяч, або 8%, а Росія – 5,1% (42,9 тисячі осіб).

ООН очікує на подальше збільшення потоку, оскільки російські військові атакують великі українські міста.

За даними ООН, 4 мільйони людей можуть, рятуючись від війни, вирішити залишити країну.

"Ми є свідками того, що може стати найсерйознішою кризою з біженцями в Європі у цьому столітті", — заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

ООН та її партнерські організації закликають також зібрати надзвичайну допомогу у розмірі 1,7 мільярда доларів, у тому числі 1,1 мільярда доларів для допомоги українцям, які не втекли, та трохи більше 550 мільйонів доларів для біженців.

Нагадаємо, сервіс оренди житла Airbnb з некомерційною організацією Airbnb.org та її донорами мають намір забезпечити надання безкоштовного короткострокового житла для 100 тисяч біженців, які залишили Україну через російське вторгнення.

Молдова також підготувала два тимчасові табори для біженців на кордоні з Україною.