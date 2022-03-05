Бразилия предоставит беженцам из Украины гуманитарные визы

Гражданам Украины и лицам без гражданства, которые из-за войны с Россией переехали в Бразилию, разрешили жить и работать в этой стране по гуманитарной визе.

Как сообщает CNN, соответствующий указ подписал президент Бразилии Жаир Болсонару.

По информации телерадиокомпании, заявители должны получить 180-дневную визу в течение 90 дней после прибытия.

Срок действия визы на временное проживание можно будет продлить до двух лет, после чего заявители могут подать заявление на постоянное проживание.

Согласно документу, заявители должны подать документы на получение визы до 31 августа.

В CNN отмечают, что с начала войны в Украине Болсонару избегал осуждения или санкций против России, заявляя, что Бразилия занимает "нейтральную" позицию.

Президент утверждал, что санкции повлияют и на бразильскую экономику, так как сельское хозяйство страны зависит от российских удобрений.

“Бразилия остается в нейтральном положении, и у нас нет возможности решить эту проблему”, – заявил Болсонару 3 марта во время еженедельной прямой трансляции в социальных сетях.

Напомним, 3 марта Совет министров юстиции и министров внутренних дел стран-членов Европейского Союза одобрил предложение Еврокомиссии предоставить со стороны ЕС убежище лицам, покидающим Украину из-за российского военного вторжения.

По состоянию на 2 марта в результате полномасштабного вторжения войск Российской Федерации Украину покинули около 836 тысяч беженцев.