Сенат Бразилии одобрил признание Голодомора в Украине геноцидом

Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии накануне одобрил законопроект о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов, организованного советским режимом и имевшего характер геноцида.

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Как сообщается на сайте законодательного органа, инициатором документа является депутат Алвару Диас (партия Podemos) от штата Парана, где проживает почти вся украинская диаспора Бразилии.

Он предусматривает введение в Бразилии памятного дня, посвященного Голодомору, в каждую четвертую субботу ноября. В Украине в этот день с 1998 года отмечается День памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Как заявил, представляя законопроект, сенатор от того же штата и партии Ориовисту Гимарайнс, об этом геноциде нужно помнить, как и о Холокосте, чтобы он не повторился в мировой истории.

"Мы вспоминаем в этот момент страдания украинского народа на протяжении десятилетий. Сегодня - снова разрушение страны, лишение жизней, разлучение семей в результате жестокой агрессии. Это не война, это вторжение, это агрессия против народа", - отметил другой представитель Podemos из Параны Флавиу Арнс.

"Голодомор был одним из определяющих моментов XX века, и признание его существования и его сходного с геноцидом характера необходимо для того, чтобы осветить историю, способствовать уважению прав человека и помочь предотвратить подобные катастрофы в будущем", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что после одобрения в Сенате законопроект поступит далее на рассмотрение в Палату депутатов (нижнюю палату парламента) Бразилии.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook поблагодарил бразильских сенаторов, поддержавших решение, а также осудивших войну России против Украины.

Напомним также, что 6 апреля резолюцию о геноциде украинского народа во время Голодомора приняла Палата депутатов парламента Чехии.

Источник фото: ua.depositphotos.com