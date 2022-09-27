РФ проводит геноцидную политику в отношении коренных народов, в частности в Крыму - Зеленский на Совбезе ООН

Президент Владимир Зеленский считает мобилизацию в России на войну против Украины имеющей признаки геноцида, поскольку считает ее направленной на уничтожение таким образом коренных народов РФ, а также крымских татар. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на заседании Совбеза ООН 27 сентября, созванном по инициативе Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"На прошлой неделе я представил на Генассамблее ООН украинскую формулу мира. Ответом России на этот реальный путь к миру стало объявление мобилизации. Причем Россия сознательно фокусирует мобилизацию на коренных народах территорий, которые она контролирует", - указал президент.

По словам Зеленского, речь идет не только о территориях Кавказа или Сибири, где "делается все, чтобы мобилизовать больше мужчин именно коренных народов", но и об украинском Крыме, который Россия захватила в 2014 году.

"Среди всех этнических групп Крыма именно на мужчин коренного народа – крымских татар – было расписано больше всего российских мобилизационных повесток в пропорции к общей численности. Это откровенно геноцидная политика!", - отметил он.

Напомним, что подобное заявление накануне сделал и советник главы офиса президента Михаил Подоляк, указав, что рассматривает мобилизацию в национальных республиках России в качестве этнических чисток.

Перед этим Зеленский заявлял, что в Украине осознают, что после объявления мобилизации в России "люди в Дагестане, Бурятии, других национальных республиках и областях России понимают, что их просто бросили насмерть" и призывал к протестам или к бегству из РФ.